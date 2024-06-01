دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوقطبی سازی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان‌شریف ظهر شنبه در همایش مدار امید با بیان اینکه در آستانه این رحلت امام خمینی (ره) هستیم، گفت: همه خیرات، برکات و پیشرفت‌های کشور و دنیای اسلام را مدیون مجاهدت‌ها و تلاش‌های بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی با اشاره به اینکه با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این انقلاب اسلامی است که با سرافرازی، سربلندی و الهام بخشی به راه خود ادامه می‌دهد، افزود: حدود ۳۵ سال از رهبری رهبر حکیم می‌گذرد و دشمنان ما همچنان مصمم و پابه رکاب و البته قدری از نفس افتاده برای مبارزه‌ی با انقلاب اسلامی و گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی همچنان درخشش الهام بخش خود را در سطح افکار عمومی دنیا دارد و دشمنان، همچنان به دنبال خاموش کردن این چراغ نورانی هستند.

سردار شریف با بیان اینکه تداوم دشمنی دشمنان با انقلاب اسلامی بخاطر هراس آن‌ها از این است که گفتمان انقلاب اسلامی مورد پذیرش تفکرات عمومی دنیا قرار گیرد، گفت: نتیجه این پذیرش آن است که طومار مستکبران در هم پیچیده شود.

وی با اشاره به اینکه ما نخستین کشوری هستیم در ۴۵ سال گذشته در سطر رسانه‌های عالم بودیم، تصریح کرد: دشمنان تلاش می‌کنند تا کاستی‌هایی مارا برجسته و دستاوردهای مارا کوچک کنند اما خورشید هرگز پشت ابر نمی‌ماند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: ۴۵ سال است که مردم ما با رهبری امام (ره) و رهبر معظم انقلاب از مردم فلسطین حمایت کردند و در روز قدس به خیابان‌ها آمدند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

سردار شریف با بیان اینکه کلیدواژه ثابت بیانات رهبری همواره موضوع فلسطین بوده است، افزود: این موضوع آنقدر بیان شد تا اینکه افکار عمومی جهان به ماهیت واقعی و ستمگرانه رژیم صهیونیستی آگاه شدند.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) نگاه و چشم انداز درستی از رژیم غاصب صهیونیستی ترسیم کردند و رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را امتداد دادند.

توجه به نامه حکمت‌آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی به دانشجویان آمریکا

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به نامه تاریخی امام خمینی (ره) به گورباچف، گفت: این نامه اول تا آخرش حکمت‌آمیز است و امروز با گذشت ۴۵ سال از انقلاب مجدداً نامه حکمت‌آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بار خطاب به دانشجویان و اساتید دانشگاهی آمریکا منتشر می‌شود که معنی زیادی دارد.

سردار شریف با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با نوشتن نامه به دانشجویان و اساتید آمریکایی نشان دادند که مقامات آمریکایی لیاقت ندارند که مقام معظم رهبری خطاب به آن‌ها نامه بنویسد، افزود: خدا را شاکریم که به ملت ایران و امت اسلامی توفیق داد مقام معظم رهبری، راه نورانی را امتداد دهند و ملت ما لذت امامت را چشیدند.

وی خاطرنشان کرد: ۴۵ سال است که انقلاب اسلامی در کنار اداره کشور عزیرمان، ایران را به کشوری دارای منزلت در دنیا تبدیل کرده و پس از شهادت آیت‌الله شهید رئیسی، بخش عمده‌ای از دنیا به جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام قدرتمند نگاه کرد و برای تسلیت و ادای احترام راهی کشورمان شدند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره همه دنیا و مستکبران به دنبال آن بودند تا نظام جمهوری اسلامی ایران منزوی شود، گفت: امروز دنیا می‌داند که چه کسی منزوی است، امروز منفورترین رژیم، رژیم ظالم صهیونیستی و ارباب آنها آمریکا است.

سردار شریف ادامه داد: راه امام و استراتژی جمهوری اسلامی به خوبی قابل مشاهده است و این همایش می‌تواند همین پیام را به افکار عمومی دنیا بدهد.

وی با بیان اینکه دو مسئله وحدت و امید به آینده برای ما دارای اهمیت است، افزود: امروز دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوقطبی سازی به بهانه‌های پیش پا افتاده است تا امید را از مردم و جامعه دور کند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه استراتژی رسانه‌ای دشمن آن است که با تولیدات رسانه‌ای و بهره‌گیری از امپراتوری رسانه‌ای شکاف نسلی ایجاد کند، عنوان کرد: دشمن در وهله بعدی تلاش می‌کند شرایط امروز را، بحرانی بیان کند درحالی که جمهوری اسلامی ایران، سرساژ از آرامش، امنیت رفاه و صلح است.

لزوم بیان عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی برای جوانان

سردار شریف با تأکید بر اینکه جوانان باید با شرح عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی آشنا شوند، گفت: این عملیات موجب فرو ریختن هیمنه اسرائیلی‌ها شد، رژیم غاصب صهیونیستی ۷۴ سال بر این استراتژی استوار بودند که آنجا دژی محکم است اما با عملیات طوفان الاقصی همه ادعاهایش زیر سوال رفت.

وی با بیان اینکه امروز مسئله فلسطین تبدیل به نقل محافل دنیا شده است، افزود: با گذشت هشت ماه از طوفان الاقصی، افکار عمومی جهان شاهد بودند که صهیونیست‌ها چگونه شهری بدون پدافند را بمباران و به هیچ‌کس رحم نکردند؛ رژیم غاصب صهیونیستی هیچ دستاوردی نداشته است.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم ایران مردمی فهیم و تیزهوش هستند، عنوان کرد: مردم، خادم را از خائن تشخیص داده و در زمان خود، واکنش مناسبی را نشان دادند.

سردار شریف ادامه داد: تشییع پیکر شهید سلیمانی و شهید رئیسی یکی از این واکنش‌های به موقع مردم است، این حرکت مردم یک پیام است برای افرادی که می‌خواهند پرچم خدمت را به دوش بگیرند، قدر این مردم را بدانید، چرا که امام و رهبر معظم انقلاب فرمودند که سرمایه اصلی کشور و نظام مردمانی هستند که در این سرزمین زندگی می‌کنند.

وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم کسب که مسئولیت ریاست‌جمهوری را برعهده می‌گیرد، راه برجسته انقلاب را ادامه دهد، گفت: مدیریت و حکمرانی در ایران با دیگر نقاط جهان تفاوت دارد، این نظام به آسانی به دست نیامده و نتیجه خون هزاران شهید است و امیدوارم به گونه‌ای رفتار کنیم که وقتی با شهدا روبه‌رو شدیم شرمنده آن‌ها نشویم.