به گزارش خبرگزاری مهر، برخی حساب‌های کاربری فعال در توئیتر از احتمال سفر یک هیئت سیاسی روسیه به یمن طی روزهای آینده خبر داده اند.

در همین ارتباط نیز عادل الحسنی، چهره وابسته به حزب اصلاح در جنوب یمن در توییتی نوشت: «یک هیئت عالی رتبه از روسیه وارد صنعاء خواهد شد و پیش از آن نیز یک هیئت از صنعا به مسکو رفته بود. این مطلب جدیدی نیست بلکه جهان تمایل دارد با یک نیرویی منسجم (انصارالله) همکاری کند، در حالی که شورای ریاستی به رهبری العلیمی هنوز جلساتش را از طریق دوربین تشکیل می‌دهد. حقایق روشن است، حتی اگر برخی آن را دوست نداشته باشند.»

حدود شش ماه پیش نیز، هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن در صنعا به ریاست «محمد عبدالسلام» به روسیه سفر کرد و در مسکو با «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرده بود.

روسیه از سال گذشته نقش پررنگی را در گفتگو میان طرف‌های یمنی برعهده گرفته و سال گذشته نیز مقامات صنعا از ارائه راه حل خود برای صلح در یمن به روسیه خبر دادند. در واقع به نظر می‌رسد که روسیه به دنبال میانجیگری بین صنعا با ریاض و ابوظبی در جهت پایان دادن به جنگ یمن است.

سال گذشته محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله اعلام کرده بود: «از طریق سفیر روسیه در مسکو، پیشنهاد خود برای کاستن از درد و رنج مردم یمن و فراهم کردن شرایط در جهت توقف جنگ و ورود به فرایند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل را به روسیه تحویل دادیم.»

طبق اعلام منابع سیاسی، مسکو پس از حملات موشکی و پهپادی انصارالله به امارات، تلاش‌های زیادی را با هدف میانجیگری برای یافتن راه حلی در جنگ یمن آغاز کرده است. منابع سیاسی اعلام کرده‌اند که میانجیگری روسیه به درخواست امارات و عربستان صورت گرفته است.

انصارالله یمن همواره در تلاش برای یافتن راه حلی در جهت پایان دادن به جنگ یمن بوده است. اما ائتلاف سعودی بر خلاف شعارهای خود مبنی بر پایان دادن به جنگ، به صورت مستمر به کشتار مردم یمن مشغول است.