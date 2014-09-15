به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان همواره به دنبال افزایش توان و قدرت نظامی خود بوده است. در همین راستا، سازمانی را با عنوان DARPA مخفف

“Defense Advanced Research Projects Agency به معنای سازمان پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته تاسیس کرده تا این سازمان به طور خاص و مشخص بر روی فعالیت های نظامی در رابطه با افزایش قدرت تدافعی و همینطور استفاده از فناوری های نوین و جدید بپردازد. برای مثال، پرینت سه بعدی یکی از فناوری های جدیدی بود که مورد توجه و استقبال این سازمان قرار گرفت.



اما این سازمان اخیرا نیروهای نظامی و سربازان خود را به سیستم های پیشرفته ای تجهیز می کند تا احتمال هر گونه آسیب و خطری به سربازانش را کاهش دهد. چندی پیش اخبار متفاوتی در رابطه با تغییر ژن های سربازان امریکایی و مقاوم ساختن آنها در برابر خطرات منتشر شد و اکنون دارپا از پروژه جدیدی خبر داده که سربازان امریکایی را تبدیل به جت می کند. سربازان بسته جت مانند سبکی همانند کوله پشتی را به کمر خود متصل می کنند که سرعت اعجاب انگیزی به آنها بخشیده و می توانند مسافت های طولانی را تنها در چندین ثانیه طی کنند. وزن این دستگاه حدودا 6 کیلو بوده و می توان بیش از 6 ساعت از آن استفاده کرد.



یکی از مقامات این سازمان در مصاحبه ای گفت:" در عصر ارتباطات و استفاده از سلاح های جدید در جنگ ها یا حتی ترورهای ترتیب داده شده، مسلما دیگر نیروی فیزیکی سربازان اهمیت و نقش چندانی ندارد اما گاهی اوقات مانند زمانی که وسایل یا ابزارهای مختلفی باید توسط یک سرباز حمل شوند، میزان سرعت یا دسترسی هر چه زودتر بیماران یا پزشکان به تسهیلات پزشکی می تواند نقش به سزایی داشته باشد."

این تکنولوژی جدید می تواند برای آتش نشانان یا حتی افراد سالمند نیز سودمند باشد. سازمان دارپا بودجه ای در حدود 2.9 میلیون دلار را به این طرح اختصاص داده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در جریان آزمایشات اولیه این تحقیق، سربازان توانستند با استفاده از پک جت مانند مسافت 200 متر را تنها در 25 ثانیه طی کنند.