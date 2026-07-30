حمید ابرهدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سه سانحه رانندگی در جادههای شهرستان ساوه اظهار کرد: نخستین حادثه ظهر امروز پنجشنبه در اتوبان تهران–ساوه، در یک کیلومتری مجتمع باران و در پی واژگونی یک دستگاه خودرو رخ داد.
وی افزود: در این سانحه با اعزام فوری دو تیم عملیاتی اورژانس و یک تیم پشتیبان هلال احمر، ۶ مصدوم حادثه در مرحله اولیه درمان قرار گرفته و بلافاصله به بیمارستان شهید مدرس منتقل شدند.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی ساوه گفت: در دومین حادثه امرور که در ابتدای جاده نورعلیبیگ و پس از عباسآباد بر اثر برخورد خودرو با موتورسیکلت و عابر پیاده وقوع کرد، تیمهای عملیاتی اورژانس با سرعت به محل رسیدند و ۵ مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل کردند.
وی همچنین به وقوع سومین حادثه در اتوبان همدان–ساوه اشاره کرد و گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو در دو کیلومتری مجتمع آسمان نیز منجر به مصدومیت ۵ نفر شد که پس از اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، تمامی آنها به بیمارستان شهید مدرس منتقل شدند.
سرپرست اورژانس ساوه با اشاره به مصدومیت ۱۶ کفر در سه سانحه رانندگی در جادههای اصلی ساوه گفت: امید است رانندگان با رعایت نکات ایمنی از سرعت غیرمجاز خودداری و با حفظ فاصله ایمن، در کاهش حوادث جادهای نقشآفرینی کنند.
ابره دری تاکید کرد: انتظار است شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه، شهروندان باید با حفظ خونسردی، در کوتاهترین زمان ممکن با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.
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