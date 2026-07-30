به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، کارگروه ویژه نظارت ستادی پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ارشد صنعت گاز تشکیل شده است. این کارگروه با هدف کمک به ارکان اجرایی پروژه‌های بازسازی، ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی، فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری زودهنگام از واحدهای عملیاتی در هر پالایشگاه، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، انتقال سریع و دقیق چالش‌های اجرایی به کارگروه اجرایی بازسازی شرکت ملی گاز ایران و حسب مورد به کارگروه هماهنگی بازسازی وزارت نفت، همچنین ارائه گزارش چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی به مدیریت ارشد شرکت، فعالیت خود را آغاز کرده است.

در بازدید اعضای این کارگروه از روند اجرای پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مجتمع گاز پارس جنوبی، آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های بازتولید این پالایشگاه‌ها بررسی شد.

اعضای کارگروه همچنین با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان روند آواربرداری، اقدام‌های فنی انجام‌شده، برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات بازسازی و میزان پیشرفت فعالیت‌های اجرایی قرار گرفتند و در نشست با مدیران پالایشگاه‌ها، مجریان طرح‌ها و تیم‌های فنی و مهندسی، راهکارهای تسریع در بازگشت واحدها به مدار تولید و رفع چالش‌های اجرایی را بررسی و درباره آن تبادل نظر کردند.

اعضای ‌کارگروه ویژه نظارت ستادی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان، کارکنان و پیمانکاران فعال در پروژه‌های بازسازی، روند اجرای پروژه‌های آواربرداری و تولید زود هنگام را مطلوب ارزیابی کردند و از پیشرفت برخی پروژه‌ها حتی جلوتر از برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده خبر دادند.

مقدم بیگلریان، مسئول کارگروه ویژه نظارت ستادی پروژه‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده شرکت ملی گاز ایران، با قدردانی از همکاری و همراهی مدیران، متخصصان و کارکنان صنعت گاز، بیان کرد: بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده با رویکردی جهادی، برنامه‌محور و مبتنی بر توان تخصصی داخلی، با سرعت در حال انجام است و تمامی ظرفیت‌های فنی، مهندسی و اجرایی کشور برای بازگرداندن هرچه سریع‌تر این واحدهای راهبردی به چرخه تولید بسیج شده است.

وی با اشاره به درپیش‌بودن فصل سرد سال و ضرورت حفظ پایداری شبکه سراسری گاز کشور افزود: با توجه به اینکه تنش گازی ناشی از حملات دشمن، ۱۱ استان کشور و بیش از ۳ میلیون مشترک خانگی و تجاری را تحت‌تأثیر قرار داد، اجرای طرح‌های تولید زودهنگام در پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر نفت و مدیریت ارشد شرکت ملی گاز ایران به شمار می‌رود. بر همین اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی کامل، موانع موجود را برطرف کرده و روند اجرای پروژه‌ها را با حداکثر سرعت و دقت دنبال کنند.

مسئول کارگروه ویژه نظارت ستادی پروژه‌های بازسازی شرکت ملی گاز ایران، ایجاد جهت‌گیری واحد، هدف مشترک و هماهنگی میان کارفرمایان، مجریان طرح‌ها، شرکت‌های بهره‌بردار و بخش‌های فنی را از مهم‌ترین الزامات عبور موفق از شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: کارگروه ویژه نظارت ستادی بازسازی، با برگزاری مستمر نشست‌های تخصصی، پایش میدانی پروژه‌ها، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی، رفع موانع و تسریع در فرایند تصمیم‌گیری را با جدیت دنبال می‌کند.

در ادامه این بازدید، زردویان، مسئول فنی کارگروه بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فعال در صنعت نفت و گاز، بیان کرد: تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه بازسازی و تولید زودهنگام، نیازمند تعامل مؤثر، مستمر و هدفمند میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران است و این هم‌افزایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند اجرای پروژه‌ها و بازگشت هرچه سریع‌تر پالایشگاه‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید ایفا کند.

وی اعلام کرد: تجربه ارزشمند متخصصان صنعت گاز در مدیریت شرایط دشوار و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی، پشتوانه‌ای مطمئن برای عبور از این مقطع حساس است و با استمرار تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص، پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازخواهند گشت تا پایداری تأمین انرژی کشور با قدرت و اطمینان تداوم یابد.

اعضای کارگروه ویژه نظارت ستادی پروژه‌های بازسازی شرکت ملی گاز ایران در پایان این بازدید، ضمن تأکید بر استمرار نظارت میدانی، هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی، تسریع در اجرای پروژه‌های بازسازی و تولید زودهنگام را ضرورتی راهبردی برای آمادگی صنعت گاز کشور در آستانه فصل سرد سال دانستند و بر تداوم حمایت‌های مدیریتی و رفع موانع اجرایی تا بهره‌برداری کامل از واحدهای آسیب‌دیده تأکید کردند.