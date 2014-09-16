به گزارش خبرنگار مهر، از زمان دوره ریاست حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی در حریم تخت جمشید بارها مسابقات اتومبیلرانی برگزاری شده است. اتومبیلرانانی که یا تخت جمشید را مقصد و مبدا رالی های کشوری و بین المللی انتخاب می کردند. توجیه انتخاب تخت جمشید به عنوان مبدا و مقصد هم معرفی و تبلیغ این بنای تاریخی در سطح جهانی است. ولی این اقدام از برگزاری رالی اتومبیلرانی در سال 90 تا کنون حاشیه های مختلفی داشته است.
مهر ماه سه سال پیش بود که عده ای ماجراجو مسابقه رالی در حاشیه تخت جمشید برگزار کردند. خط پایان مسابقه رالی، رو به مجموعه تخت جمشید بود که در لحظه آخر، یکی از خودروهایی که سرعتی بالای 170 کیلومتر داشت، از نرده های مجموعه بیرونی عبور کرد اما نتوانست خودرو را کنترل کند به همین دلیل با دو زن و یک مرد گردشگر برخورد کرد و موجب آسیب دیدن شدید آنها شد.
پس از آن مسئولان تخت جمشید و میراث فرهنگی فارس با برگزاری مسابقه رالی سرعت در این محدوده مخالفت کردند. ولی بار دیگر کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران از برگزاری رالی پاریس تا پرسپولیس خبر داده که قرار است سال آینده برگزار شود. هر چند که هنوز مقصد دقیق آن مشخص نیست ولی این بار فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی قصد دارد تا سی و یکم شهریور ماه به مدت چهار روز مسابقه رالی در سطح خاورمیانه برگزار کند به همین علت در تبلیغات این مسابقه عنوان شده این رالی اولین رالی بین المللی در تاریخی اتومبیلرانی کشور در شیراز و در یک پیست 250 کیلومتری برگزار می شود و مسیر آن نیز از پارکینگ تخت جمشید شروع می شود و مرودشت، بند امیر،محمودآباد، سبز آباد، لابیشه، زین آباد، کنجان، سلطان آباد، دوکوهک و اسماعیل آباد در مسیر هستند و آخرین نقطه نیز رودخانه خشک آباد طشک است و در آن رانندگانی از 6 کشور جهان شرکت می کنند.
بنابراین برگزاری چنین مسابقه ای به طور حتم با رالی های خانوادگی که اکنون نیز در کشور درحال برگزاری است متفاوت است و تعداد زیادی از شرکت کنندگان با خودروهای خود به پارکینگ تخت جمشید می روند تا در مسابقه سرعت شرکت کنند.
اما رئیس میراث فرهنگی استان فارس در واکنش به برگزاری این مسابقه که با مجوز این سازمان درحال برگزاری است با ابراز خرسندی از چنین برنامه ای گفته است که تخت جمشید در مسابقات رالی، به عنوان یک برند معرفی می شود . علاوه بر تخت جمشید نقاط دیگر استان فارس و شهر شیراز به کسانی که از سراسر دنیا برای مشاهده این مسابقات آمده اند معرفی می شود.
وی با بیان اینکه نقطه شروع این مسابقات پارکینگ تخت جمشید است گفت: حریم تخت جمشید، این بنای جهانی برای برگزاری مسابقات رالی خاورمیانه به میزبانی شیراز ، کاملا رعایت شده است.
امیری برگزاری این مسابقه را فرصت مناسبی برای جذب گردشگر و معرفی نقاط گردشگری فارس به سایر کشورها و نقاط دنیا دانسته است.
کسی از ما نظری نخواسته ما هم اعلام نظر نکرده ایم!
ولی پاسخ رئیس پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس هم قابل تامل تر است. او به خبرنگار مهر درباره اینکه چرا هیچ واکنشی نسبت به برگزاری این مسابقه سرعت آن هم در پارکینگ تخت جمشید نداشته اید گفت: تا از ما نظر نخواهند ما نظری نمی دهیم.
مسعود رضایی منفرد ادامه داد: من اطلاعی از برگزاری این مسابقه ندارم. کسی از ما مجوزی نگرفته و نظری نخواسته اند ما هم اعلام نظر نکرده ایم ولی اگر اداره کل میراث فرهنگی مجوز برگزاری آن را داده حتما کار درستی کرده است!
بی اطلاعی سرپرست یک پایگاه مهم جهانی در ایران آن هم تخت جمشید از برگزاری یک مسابقه بین المللی آن قدر جای سوال داشت که در پاسخ به انتقاد خبرنگار مهر، معاون میراث فرهنگی استان فارس این صحبت را توجیه کرد و گفت: شاید این مسابقه نمایشی است و سرعت نباشد من هم اطلاعی ندارم ولی اگر قرار باشد که از میدان ملل وارد و از کنار یک بنا عبور کنند و به پارکینگ بروند اتفاق خاصی نمی افتد چون این مسیر عبوری همه خودروهایی است که همه روزه طی می کنند تا از تخت حمشید دیدن کنند. منتها این بار طبق آنچه شما اکنون این اطلاعات را در اختیار قرار دادید این روال برعکس می شود و نقطه شروع پارکینگ است.
اگر مسابقه سرعت نباشد مشکلی ندارد
عبدالرضا نصیری ادامه داد: اگر این مسابقه سرعت نباشد مشکلی ندارد چون جاده منتهی به میدان با تخت جمشید فاصله زیادی دارد و خودروها به سرعت عبور نمی کنند.
هرچند نصیری امیدوار است که این مسابقه سرعت نباشد ولی در تبلیغات برگزاری این مسابقه آمده قرار است در سطح بین المللی با حضور برندهای مطرح دنیا برگزار شود بنابراین طبیعی است که در چنین مسابقه ای از خودروهای با سرعت زیاد استفاده شود.
فرخ کاظمی باستان شناس و مرمتگر در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمی دانم چرا باید هر چیزی را به ایران باستان ربط بدهیم تا مثلا با شکوه شود. تخت جمشید ارتباطی با ماشین سواری و رالی ندارد. برگزاری این مسابقه می تواند مشکل ساز باشد؛ باید از انجام هر کار پر خطر در حریم آثار تاریخی پرهیز کرد و در ضمن شان آن محوطه را هم در نظر گرفت. چرا که چنین مسابقاتی مشکلاتی از جمله تعداد زیاد خودرو، آلودگی صوتی و ازدیاد جمعیت به همراه دارد. البته تعداد زیاد جمعیت مشکل ایام نوروز نیز هست.
کاطمی گفت: در تمام دنیا در بسیاری از محوطه ها و سایتهای تاریخی برنامه های هنری و فرهنگی اجرا می شود اما مرتبط با شان و منزلت آن اثر. به عنوان نمونه هرگز در آکروپلیس مسابقات سنگ نوردی برگزار نمی کنند شاید کنسرت موسیقی و یا نمایشگاه فرهنگی و هنری برگزار شود ولی حتما با نظارت کامل، کنترل شده و حضور جمعیت مناسب این برنامه ها اجرا می شود.
جدا از انتقادات مربوط به بی اطلاعی مدیران این پایگاه جهانی درباره اتفاقات پیرامون تخت جمشید جای پاسخ این پرسش باقی می ماند که برگزاری مسابقه موتورسواری و اتومبیلرانی چه سنخیتی با مجموعه تاریخی و فرهنگی تخت جمشید دارد. آیا با برگزاری مسابقات فرهنگی که احتمال از کنترل خارج شدن خودرو، آلودگی هوا و سوخت بنزین ندارد نمی توان تخت جمشید را به عنوان یک بنای بین المللی به گردشگران جهان معرفی کرد؟
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