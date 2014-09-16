به گزارش خبرنگار مهر، از زمان دوره ریاست حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی در حریم تخت جمشید بارها مسابقات اتومبیلرانی برگزاری شده است. اتومبیلرانانی که یا تخت جمشید را مقصد و مبدا رالی های کشوری و بین المللی انتخاب می کردند. توجیه انتخاب تخت جمشید به عنوان مبدا و مقصد هم معرفی و تبلیغ این بنای تاریخی در سطح جهانی است. ولی این اقدام از برگزاری رالی اتومبیلرانی در سال 90 تا کنون حاشیه های مختلفی داشته است.

مهر ماه سه سال پیش بود که عده ای ماجراجو مسابقه رالی در حاشیه تخت جمشید برگزار کردند. خط پایان مسابقه رالی، رو به مجموعه تخت جمشید بود که در لحظه آخر، یکی از خودروهایی که سرعتی بالای 170 کیلومتر داشت، از نرده های مجموعه بیرونی عبور کرد اما نتوانست خودرو را کنترل کند به همین دلیل با دو زن و یک مرد گردشگر برخورد کرد و موجب آسیب دیدن شدید آنها شد.

پس از آن مسئولان تخت جمشید و میراث فرهنگی فارس با برگزاری مسابقه رالی سرعت در این محدوده مخالفت کردند. ولی بار دیگر کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران از برگزاری رالی پاریس تا پرسپولیس خبر داده که قرار است سال آینده برگزار شود. هر چند که هنوز مقصد دقیق آن مشخص نیست ولی این بار فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی قصد دارد تا سی و یکم شهریور ماه به مدت چهار روز مسابقه رالی در سطح خاورمیانه برگزار کند به همین علت در تبلیغات این مسابقه عنوان شده این رالی اولین رالی بین المللی در تاریخی اتومبیلرانی کشور در شیراز و در یک پیست 250 کیلومتری برگزار می شود و مسیر آن نیز از پارکینگ تخت جمشید شروع می شود و مرودشت، بند امیر،محمودآباد، سبز آباد، لابیشه، زین آباد، کنجان، سلطان آباد، دوکوهک و اسماعیل آباد در مسیر هستند و آخرین نقطه نیز رودخانه خشک آباد طشک است و در آن رانندگانی از 6 کشور جهان شرکت می کنند.

بنابراین برگزاری چنین مسابقه ای به طور حتم با رالی های خانوادگی که اکنون نیز در کشور درحال برگزاری است متفاوت است و تعداد زیادی از شرکت کنندگان با خودروهای خود به پارکینگ تخت جمشید می روند تا در مسابقه سرعت شرکت کنند.

اما رئیس میراث فرهنگی استان فارس در واکنش به برگزاری این مسابقه که با مجوز این سازمان درحال برگزاری است با ابراز خرسندی از چنین برنامه ای گفته است که تخت جمشید در مسابقات رالی، به عنوان یک برند معرفی می شود . علاوه بر تخت جمشید نقاط دیگر استان فارس و شهر شیراز به کسانی که از سراسر دنیا برای مشاهده این مسابقات آمده اند معرفی می شود.