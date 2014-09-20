دولت قانون استخدام مربیان پیش دبستانی را اجرا کند

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد ظهر شنبه در نشست با فرهنگیان استان افزود: براساس قانونی که در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد دولت موظف بود بر اساس این قانون در بازه زمانی دو ساله 35 هزار مربی پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی را در کشور ساماندهی کند.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه تاکنون دولت این قانون را به مرحله اجرا در نیاورده است، اظهارداشت: فرصت دوساله دولت برای اجرای این قانون فقط یک ماه بیشتر باقی نمانده است.

نماینده مردم رشت و نائب رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع این مشکل در کوتاه مدت طرح جدیدی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ، دولت با تمام قدرت با این طرح مخالفت و متاسفانه طرح مزبور از دستور خارج گردید.

وی افزود: محتوی طرح این بود که در مهر ماه امسال مربیانی که مورد نیاز آموزش و پرورش هستند بصورت حق التدریس در مدارس مشغول فعالیت شوند تا وضعیت استخدامی آنان مشخص شود .

کوچکی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش نیاز شدید به جذب نیروی انسانی دارد از اینرو بسیاری از بازنشستگان برای خدمت در این وزارتخانه فراخوانده شده اند.

وی تاکید کرد: این وزارتخانه باید از نیروهای جوان بجای نیروهای بازنشسته استفاده کند.

نماینده مردم رشت و نائب رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون استان گیلان دارای دو هزار و 500 نفر نیرو نیروی انسانی آماده به کار اعم مربی پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی است.

وی افزود: با اجرای قانون سال 1390 مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی دولت تکلیف مربیان پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی مشخص می شود.

کوچکی نژاد یادآورشد: سطح سواد این مربیان لیسانس و بالاتر بوده و حتی برخی دارای سابقه کار 15 تا 20 ساله هستند.