پیروزی مقتدرانه لادور برابر حریف نپالی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای ساندای بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی حمیدرضا لادور سانداکار وزن 75 کیلوگرم ایران در دو تایم متوالی و مقتدارنه برابر "دانبیر ماهارجان" از نپال به پیروزی دست یافت.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.