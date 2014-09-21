به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، نتایج کامل ورزشکاران ایران در روز دوم از هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی به شرح زیر است:

* محسن شادی فینالیست شد

محسن شادی صبح امروز یکشنبه در مسابقات روئینگ تک نفره مردان موفق شد با ثبت زمان 7 دقیقه و 8 ثانیه و 21 صدم ثانیه به عنوان نفر اول گروه خود به فینال A رقابتهای بازی‌های آسیایی راه یابد. پس از شادی ورزشکارانی از کشورهای هند و قزاقستان دوم و سوم شدند.

* تیم روئینگ دو نفره به شانس مجدد رفت

رقابتهای روئینگ بازیهای آسیایی 2014 در بخش دو نفره مردان صبح امروز با برگزاری مسابقات دور مقدماتی پی گرفته شد که طی آن تیم ایران با ترکیب مجتبی شجاعی و امیر رهنما در مرحله مقدماتی گروه خود سوم شد و به شانس مجدد راه یافتند. تیم کشورمان در صورتی که فردا دوشنبه در جمع چهار تیم برتر قرار گیرد به مرحله نهایی راه پیدا می‌کند.

* تیم تیراندازی تپانچه مردان دهم شد

رقابتهای تیراندازی با تپانچه 10 متر مردان بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه برگزار شد که تیم ایران با ترکیب برخورداری، احمدی و رحیمی به مصاف حریفان خود رفت و در نهایت با ایستادن در رده دهم به کار خود پایان داد. در این ماده و در بین 58 تیرانداز شرکت کننده، برخورداری سی و یکم شد، احمدی در مکان سی و دوم ایستاد و رحیمی 33 شد.

* شناگر ایران رکورد زد اما ششم شد

رقابتهای شنای صد متر کرال پشت باز‌یهای آسیایی صبح امروز یکشنبه برگزار شد که که آن جمال چاوشی‌فر شناگر کشورمان در دور مقدماتی این ماده و در گروه دوم این رشته در میان هفت شرکت کننده با کسب زمان ۵۸.۲۳ ضمن شکستن رکورد ملی ایران در مکان ششم قرار گرفت.

* عباسی فینالیست شد

امروز در روئینگ سبک وزن زنان نیز سولماز عباسی با زمان 8 دقیقه و 31 ثانیه و 26 صدم ثانیه چهارم شد و توانست به مرحله فینال این مسابقات راه یابد.

* ژیمناستیک ایران دوم شد

مسابقات تیمی رشته ژیمناستیک بازی‌های آسیایی صبح امروز یکشنبه آغاز شد که تیم ایران در گروه سوم عنوان دوم را کسب کرد. تیم کشورمان با امتیاز 319.500 توانست پس از ازبکستان که امتیاز 323.575 را کسب کرده بود دوم شود. تیم قزاقستان هم با امتیاز 318.575 در رده سوم قرار گرفت. در این گروه تیم‌های فیلیپین، هنگ کنگ، مغولستان و کویت هم حضور داشتند.

* روئینگ هشت نفره فینالیست شد

مسابقات روئینگ هشت نفره مردان بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه آغاز شد که تیم ایران در گروه پنج تیمی رده آخر را کسب کرد ولی از آنجا که پنج تیم از هر گروه به مرحله بعد راه می یابد تیم ایران نیز صعود کرد. در تیم ایران سعید عادلی، یاسر جوهری، وحید جوهری، مسعود محمدی، افشار حیدری، اتابک پیش‌یار، فرهاد کربلایی، فرزاد کربلایی و کیهان شمس حضور داشتند.

اما تیم روئینگ چهار نفره زنان ایران متشکل از مریم سعیدی، نازنین رحمانی، نازنین ملایی و مهسا در گروه خود در بین چهار تیم چهارم شدند و راهی مسابقات شانس مجدد شدند. از این گروه ویتنام و قزاقستان راهی فینال شدند.

* بابک یگانه از دور مسابقات کنار رفت

بابک یگانه تیرانداز ایران در سومین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در مرحله مقدماتی تراپ مردان با کسب 113 امتیاز جایگاه بیست و پنجم را کسب کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

* پیروزی هندبال برابر هنگ کنگ

تیم ملی هندبال ایران ظهر امروز یکشنبه نخستین بازی خود را در بازی‌های آسیایی برابر هنگ کنگ برگزار کرد که در یک دیدار یکطرفه این تیم را با حساب 41 بر 10 از پیش روی برداشت تا گام اول را در این بازیها محکم بردارد.

* مولایی دومین حذف شده جودو

سعید مولایی جودوکار وزن 73 کیلوگرم ایران در دومین دیدارش در رقابتهای بازی‌های آسیایی برابر "هاکی موتو" حریف مطرح ژاپنی قرار گرفت که برابر این حریف قدرتمند تن به شکست داد. مولایی که در دور نخست این رقابتها برابر حریف کویتی پیروز شده بود، درحالی مقابل "هاکی موتو" مغلوب شد که تا یک دقیقه به پایان مبارزه از این حریف ژاپنی پیش بود.

* قاسمی‌نژاد به مدال نرسید و خداحافظی کرد

امیر قاسمی‌نژاد جودوکار وزن 81- کیلوگرم ایران در نخستین دیدارش در رقابتهای بازی‌های آسیایی برابر حریفی از تاجیکستان پیروز شده و به جمع 8 جودوکار برتر این مسابقات صعود کرد، با شکست از حریف لبنانی به گروه بازنده‌ها رفت. قاسمی‌نژاد که در دور نخست استراحت داشت، در دور یک‌چهارم نهایی به مصاف الیاس از لبنان رفت که مقابل این حریف تن به شکست داد تا شانس کسب مدال طلا را از دست بدهد. او در شانس مجدد به جودوکار ازبکستانی باخت و حذف شد. وی پس از حذف از این رقابتها، از تیم ملی جودو خداحافظی کرد.

* تیم دوچرخه سواری تعقیبی در شانس مجدد

در ادامه رقابت های نمایندگان ایران در هفدهمین دوره از بازی های آسیایی تیم ملی دوچرخه سواری ایران در ماده 4 کیلومتر تعقیبی در مصاف با ازبکستان زمان 4 دقیقه و 26 ثانیه و 282 هزارم ثانیه را ثبت کرد و مقابل این تیم شکست خورد. تیم ایران به این ترتیب در شانس مجدد قرار می گیرد. تیم دوچرخه سواری ازبکستان زمان 4دقیقه و 20 ثانیه و 759 هزارم ثانیه را به ثبت رساند.

* حذف عابدینی و پاکدامن از شمشیربازی

جتی عابدینی امروز یکشنبه در مصاف با حریف خود از کره‌جنوبی نتیجه را 15 بر 10 واگذار کرد تا از گردونه مسابقات اسلحه سابر رقابتهای شمشیربازی بازی‌های آسیایی کنار برود. این شمشیرباز کره‌ای عنوان نخست بازیهای المپیک را نیز در کارنامه دارد. در دیگر مسابقه نیز علی پاکدامن در جدال برابر حریف هنگ کنگی خود 15 بر 13 نتیجه را واگذار کرد تا از مرحله یک هشتم نهایی بالاتر نرود.

* فینالیست‌ شدن ژیمناست‌ها

در رقابتهای انفرادی ژیمناستیک بازی‌های آسیایی اینچئون سعیدرضا کیخواه با 14/80 امتیاز در خرک با کسب رتبه پنجم، فینالیست شد. در رشته دارحلقه هم هادی خناری‌نژاد با امتیاز 15/05 راهی فینال شد.

* پیروزی لادور و سیفی در ساندا

حمیدرضا لادور سانداکار وزن 75 کیلوگرم ایران در دو تایم متوالی و مقتدارنه برابر "دانبیر ماهارجان" از نپال به پیروزی دست یافت. همچنین محمد سیفی هم در وزن 65- کیلوگرم حریفی از فیلیپین را ناک اوت کرد و راهی مرحله بعدی شد.

جدول رده‌بندی مدال‌ها در پایان روز دوم به شرح زیر است: