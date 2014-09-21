سرمربی تیم ملی تفنگ بانوان:‌ تجربه خوبی داریم/ امیدواریم دست پر برگردیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ با اشاره به آمادگی تیراندازان این رشته برای حضور در هفدهمین دوره از بازی های آسیایی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: ملی پوشان تفنگ تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهاند و بحث مشکل اختلاف ساعت هم حل شد.
وی افزود: مسابقات برای این رشته از فردا در بخش تفنگ بادی 10 متر آغاز میشود و هر سه نماینده ایران از بهترینهای آسیا هستند و تجربه خوبی دارند. الهه احمدی تجربه موفقیت در المپیک و آسیایی را داشته، نجمه خدمتی رتبه چهارم المپیک نوجوانان چین را کسب کرد و نرجس امام قلینژاد هم قهرمان آسیا بوده است.
سرمربی تیم ملی تفنگ در پایان خاطرنشان کرد: امیدوام استرس تاثیری بر عملکرد ورزشکاران نداشته باشد و با دست پر به کشور بازگردیم.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
نظر شما