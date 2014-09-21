به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، نصرالله سجادی امروز در حاشیه مسابقات ژیمناستیک بازی‌های آسیایی با اشاره به لزوم برنامه ریزی مدون توسط همه نهادهای ذیربط در جهت ارتقای سطح مدال آوری کاروان‌های ورزشی ایران اعزامی به رقابتهای آسیایی و المپیک، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: سه رشته شنا، ژیمناستیک و دوومیدانی رشته‌های پایه‌ای هستند که اتفاقا هر سه این فدراسیون‌ها در رویدادهای آسیایی و المپیکی مدال‌‍های زیادی را در اختیار دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی بایستی برنامه‌ریزی مدونی را انجام دهد تا این سه رشته بار اصلی کمیت مدال‌ها را در رویدادهایی نظیر همین بازی‌های آسیایی و المپیک بر دوش بگیرند.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان افزود: در همین زمینه نشست‌های متعددی انجام شده و خود من هم طرحی را آماده کرده‌ام تا انشالله در سال آینده با اجرای آن، بتوانیم قسمت اعظمی از حساسیت‌های مدالی را برای کشورمان برطرف کنیم. در همین زمینه لازم به توضیح است که اعتبارات ویژه‌ای را در مرحله اول برای سه فدراسیون در نظر می‌گیریم تا آغازی باشد برای برنامه‌های بعدی که مدنظر است.

وی با اشاره به حضور کارشناسان تخصصی این سه رشته در نشست‌های مرتبط با راه‌های مدال آوری رشته‌های پایه، خاطرنشان کرد: حتما همینطور بوده و تاکنون هم موارد متعدد و مهمی را جمع بندی کرده‌ایم که به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد.

سجادی همچنین در خصوص بازدید خود از رقابتهای ژیمناستیک اینچئون یادآور شد: از عملکرد ژیمناست‌های ایرانی راضی هستیم. به هر حال هم امکانات ما تا امروز بیش از این نبوده و هم توان ورزشکاران ما با توجه به سطح اهمیت دادن به فدراسیون ژیمناستیک در طول سال‌های گذشته رشد ویژه‌ای نداشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: با این پیش فرض‌ها، خوشحالم که ورزشکاران‌مان همه تلاش شان را انجام داده‌اند تا بهترین امتیازها را کسب کنند. در این شرایط انتظاری هم برای کسب مدال از این تیم وجود ندارد چرا که بهترین‌های جهان ژیمناستیک هم در همین مسابقات برای کسب مدال در حال رقابت با یکدیگر هستند.

سجادی با اشاره به اظهارات امروز رئیس شورای المپیک آسیا در خصوص تمایل این شورا به کسب میزبانی توسط همه اعضا در رویدادهای مختلف، گفت: شورای المپیک آسیا تحت هیچ شرایطی نه امروز و نه سال‌های دیگر امتیاز میزبانی رقابتهای آسیایی را به کشورمان نمی‌دهد چرا که با تفکیک مسابقات بانوان و آقایان مشکل دارند و نه ما و نه آنها حاضر به عقب نشینی از مواضع مان نخواهیم بود.