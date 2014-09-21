"بهادر مولایی" آزمایش دوپینگ داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، ماموران وادا درحالی صبح امروز یکشنبه از بهادر مولایی آزمایش دوپینگ گرفتند که نایب قهرمان سال گذشته رقابتهای جهانی، ماه گذشته و در اردوی مجارستان هم به همراه دیگر ملی پوشان حاضر در اردو تست دوپینگ داده بود.



رقابتهای دسته فوق سنگین بازی‌های آسیایی اینچئون روز جمعه چهارم مهر ماه در ساعت 13 و 30 دقیقه به وقت تهران برگزار می‎شود و بهادر مولایی در صورت کسب مدال در کمتر از 5 روز دو بار تحت آزمایش دوپینگ قرار خواهد گرفت.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.