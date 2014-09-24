به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 19 داستان کوتاه و نیمه بلند شجاعی است که به انتخاب خود وی در این کتاب قرار گرفته است و توسط کارولین کراس‌کری به زبان انگلیسی ترجمه شده است.

بر اساس این گزارش، این داستان‌ها به نوعی از نظر محتوایی همگی به یک خانواده اختصاص دارند و به هم بسیار نزدیک هستند. از سویی در کنار این پند‌‌‌آموزی نوعی طعم طنز منحصر به فرد نیز در داستان‌های این کتاب وجود دارد که لجن جدی این داستان‌های را دلنشین‌تر می‌کند.

ترجمه انگلیسی این کتاب با عنوان «in the twinkling of an eye» از سوی انتشارات شمع و مه منتشر شده است.

کارولین کراس کری پیش از این نیز ترجمه رمان «دمکراسی یا دموقراضه» شجاعی را نیز توسط همین ناشر روانه بازار کتاب کرده است.