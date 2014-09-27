40 هزار مسافر در مدارس خراسان شمالی اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آذري صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تابستان امسال 40 هزار و 654 نفر در قالب هشت هزار و 609 خانوار در كلاس هاي تمام تجهيز و نيمه تجهيز شده مدارس خراسان شمالی اسكان داده شدند.

وي با اشاره به اينكه مسافران در طول تعطيلات تابستان در 700 مدرسه اسكان يافتند، اضافه کرد: عوامل اجرايي ستاد اسكان در خراسان شمالي پذيرش و ساماندهي مسافران را از اول تيرماه تا 28 شهريور ماه سال جاري انجام دادند.

اين مسئول با اشاره به اينكه امسال تعداد مسافراني كه در مدارس اسكان داده شدند نسبت به سال گذشته دو درصد كاهش داشت افزود: شهرستان بجنورد بيشترين پذيرش و فاروج كمترين پذيرش مسافران را در تابستان امسال داشته است.

وي يكي از دلايل كاهش مسافران طي تعطيلات تابستان امسال را همزماني دور اول سفرهاي تابستاني با ماه مبارك رمضان عنوان كرد و گفت: اين در حالی است كه در ايام تعطيلات عيد فطر بيشترين پذيرش مسافران در ستاد اسكان انجام شد.

آذري همچنين اقامت افراد در چادرهاي مسافرتي به دليل مناسب بودن آب و هوا را از ديگر دلايل كاهش مسافران در ستاد اسكان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی برشمرد.

رئيس اداره تعاون اداره كل آموزش و پرورش استان خروج مسافران از گذرگاه شمالي بجنورد را نيز در كاهش مسافران موثر دانست و اظهار داشت: اين گذرگاه باعث فراري شدن مسافران مي شود چراكه بايد مسئولان مبادي ورودي و خروجي شهر را در مكان مناسبي جاي گذاري كنند.

آذري با بيان اينكه در ستاد اسكان دستگاه هاي اجرايي بسياري دخيل هستند عنوان كرد: با این وجود متاسفانه امسال تنها چند دستگاه با ستاد، همكاري لازم و خوبي داشتند.

وي يكي از اهداف ستاد اسكان را ماندگاري مسافران عنوان كرد و گفت: ماندگاري مسافران به اقتصاد استان نيز كمك مي كند از اين جهت لازم است تمامي افراد و عوامل اجرايي براي افزايش ماندگاري مسافران در اين استان مساعدت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در شمال شرق کشور در مسیر دو قطب زیارتی مشهد مقدس و سیاحتی شمال کشور قرار گرفته و سالانه افزون بر 20 میلیون مسافر از این مسیر تردد می کنند.