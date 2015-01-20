محسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌شمالی برای رفع مشكلات اقامت مسافران در این استان طی ایام مختلف سال به ویژه در تعطیلات نوروزی، برنامه هایی در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: ساخت و استاندارد سازی هتل ها، ساخت مراكز اقامتی، گسترش شبكه های ارتباطی، فراهم سازی زیرساخت های بانكی و ... از مهم ترین برنامه ها و اقداماتی است كه این اداره كل در دستور كار خود قرار داده است.

عباسی بیان داشت: ساماندهی منازل استیجاری كه در ایام تعطیلات تابستانی و نوروزی میزبان مسافران و گردشگران هستند از دیگر برنامه هایی است که در راستای حفظ امنیت مسافران در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد خدمات اجرایی سفر ایام نوروز ۹۴ عنوان كرد: اعضای این ستاد تلاش می کنند تا با برنامه ریزی صحیح و مدیریت درست برنامه ها، زمینه ارائه خدمات بیشتر به مسافران و گردشگران را طی این ایام فراهم کنند.

عباسی گفت: خراسان شمالی به عنوان باب الرضا(ع) سالانه میزبان میلیون ها مسافر است كه برای ماندگاری بیشتر آنان در استان، باید برنامه ریزی و تلاش بیشتری از سوی دستگاه ها انجام شود.

وی نقش رسانه ها را در این امر موثر دانست و تصریح كرد: با همكاری رسانه ها می توان در توسعه استان گام های موثری برداشت.

معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی همچنین با اشاره به ممنوعیت قلیان در سفره خانه های سنتی تصریح كرد: براساس آمار، در استان هایی كه استفاده از قلیان ممنوع شده است متاسفانه آمار اعتیاد به مواد مخدر افزایش یافته و بیش از دو هزار فرصت شغلی نیز از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی بین دو قطب گردشگری شمال و زیارتی مشهد مقدس و در مسیر جاده آسیایی قراردارد و همه ساله در تعطیلات نوروز، مسافران و زائران زیادی از این استان تردد می کنند.