حمایت حامیان داعش از طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیتی حامد کرزای در سومین نشست امنیتی بین‌ المللی در هرات تاکید کرد کشورهایی که پشت سر داعش قرار دارند طالبان افغانستان و شبکه حقانی و القاعده را حمایت می‌ کنند.



سپنتا گفت همین کشورهایی که پشت سر داعش قرار دارند، از طریق سازمانهای اطلاعاتی منطقه به طالبان افغانستان و شبکه حقانی و القاعده پول ارسال می کنند و به حمایت از تروریسم می پردازند.



مشاور امنیتی کرزای افزود کشورهایی که در افغانستان حضور دارند و می‌ خواهند با تروریسم مبارزه کنند میدان اصلی نبرد را اشتباه گرفته اند.