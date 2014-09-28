تیراندازی در یک باشگاه شبانه در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک باشگاه شبانه در میامی آمریکا شاهد تیراندازی بود.

به گزارش پلیس آمریکا در یک حادثه تیراندازی در یک باشگاه شبانه در میامی 15 نفر زخمی شده اند.

جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.