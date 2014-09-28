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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۴

تیراندازی در یک باشگاه شبانه در آمریکا

تیراندازی در یک باشگاه شبانه در آمریکا

بر اثر تیراندازی در یک باشگاه شبانه در آمریکا 15 نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک باشگاه شبانه در میامی آمریکا شاهد تیراندازی بود.

به گزارش پلیس آمریکا در یک حادثه تیراندازی در یک باشگاه شبانه در میامی 15 نفر زخمی شده اند.

جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

کد مطلب 2379642

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