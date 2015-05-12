به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این تیراندازی در ساختمانی در نزدیکی دانشگاه کالیفرنیا رخ داده است.

زخمیان این حادثه که هر سه جوان هستند به بیمارستان منتقل شده اند.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا موجب شده تا تیراندازی به سوی افراد در ایالات متحده امری مرسوم باشد و در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوریکه تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.