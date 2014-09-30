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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

نخستین قطار گردشگران اروپایی به ایران آمد

فرماندارخوی گفت: کاروان گردشگران خارجی عصر روز گذشته از مرز رازی وارد کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،، حسین سیوانی هدف از سفر این گروه 78 نفره  به ایران را آشنایی با مراکز گردشگری و تاریخی ایران اعلام کرد و افزود: کمیته استقبال از مهمانان تشکیل شده و بروشور معرفی جاذبه‌های گردشگری  ایران به دو زبان در اختیار گردشگران قرار گرفته است.

وی گفت : آنان پس از بازدید از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی آذربایجان غربی از جاذبه های طبیعی و تاریخی آذربایجان شرقی ، زنجان  ، تهران ، اصفهان و یزد هم  بازدید خواهند کرد . 

فرماندارخوی افزود: این گردشگران از کشور انگلستان ، آلمان ، اسپانیا ،دانمارک ، سنگاپور و ترکیه هستند و تا 19 مهر میهمان کشورمان خواهند بود .
کد مطلب 2380727

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