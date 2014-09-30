نخستین قطار گردشگران اروپایی به ایران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر،، حسین سیوانی هدف از سفر این گروه 78 نفره به ایران را آشنایی با مراکز گردشگری و تاریخی ایران اعلام کرد و افزود: کمیته استقبال از مهمانان تشکیل شده و بروشور معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران به دو زبان در اختیار گردشگران قرار گرفته است.

وی گفت : آنان پس از بازدید از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی آذربایجان غربی از جاذبه های طبیعی و تاریخی آذربایجان شرقی ، زنجان ، تهران ، اصفهان و یزد هم بازدید خواهند کرد .

فرماندارخوی افزود: این گردشگران از کشور انگلستان ، آلمان ، اسپانیا ،دانمارک ، سنگاپور و ترکیه هستند و تا 19 مهر میهمان کشورمان خواهند بود .