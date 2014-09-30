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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۸

استفاده از فناوری اسکن لیزر در باستان شناسی

همزمان با امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با مرکز تحقیقات باستان شناسی و کاوش تورینو ایتالیا استفاده از فناوری اسکن لیزر در ایران و در زمینه باستان شناسی برای نخستین بار خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این یادداشت تفاهم را سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  و ویتو مسینا نماینده مجاز مرکز تحقیقات باستان شناسی و کاوش تورینو ایتالیا امضا کردند.

یادداشت تفاهم مورد نظر دارای 9 بند بررسی همکاری درحوزه های مرتبط با باستان شناسی،انسان شناسی،تجزیه و تحلیل بقایا، پژوهش های ژئوفیزیک،روش های تاریخ گذاری و مطالعات مواد فرهنگی است.

در بخشی از این یادداشت تفاهم آمده است:

طرف ها ازتشکیل گردهمایی های علمی در موضوع های انسان شناسی و باستان شناسی ایران، حمایت خواهند کرد.

جعفر مهرکیان سرپرست ایرانی پروژه مشترک کاوش های باستان شناسی  " شمی ایذه  " در استان خوزستان در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: برای نخستین بار با همکاری دانشگاه تورینو ایتالیا از فناوری اسکن لیزر که تا آن زمان فقط در فناوری ساخت هواپیما استفاده می شد استفاده کردیم و توانستیم بر روی نگارکن های دوره الیمایی  تجربه های گرانبهایی رابدست آوریم.

مهرکیان این سایت را یکی از مهمترین سایت های باستان شناسی اعلام کرد و افزود: اگرچه از 78 سال پیش در این مکان حفاری و عملیات باستان شناسی صورت گرفته ولی توانسته ایم یافته های تازه ای از معماری کشف کنیم.  در چارچوب این تفاهم نامه دومین فصل کاوش مشترک پژوهشگاه و دانشگاه تورینو به سرپرستی جعفر مهرکیان و ویتو مسینا از تاریخ 20/7/93 به مدت یک ماه انجام خواهد شد.

این باستان شناس پیشکسوت با اشاره به آموزش 6 نفر از کشور ایران در این زمینه در دانشگاه تورینو افزود: همکاری با دانشگاه تورینو برای ما یک فرصت ارزشمند بود زیرا این دانشگاه تنها دانشگاهی است که موسسه ای به نام مرکز کاوش و پژوهش های باستانی دارد .

به گفته مهر کیان تخصص این دانشگاه در زمینه دوره پارت است و حدود 20 سال در ترکمنستان بر روی " نسا  " اولین پایتخت اشکانیان کار کرده است.

او همچنین پیشنهاد کرد که مرکز مطالعات دوره پارت در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس شود.

پژوهشگاه میراث فرهنگی دو روز پیش نیز با گروه میراث فرهنگی دانشگاه بلونیا ایتالیا یک یادداشت تفاهم درزمینه باستان شناسی امضا کرد.

کد مطلب 2380893

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