"سوگله" همچنان میزبان فاضلاب شهری/ بی توجهی مدیریت شهری گرگان به خطرات زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، با اقدام مدیریت شهری و پشتیبانی مدیران استان، بسیاری از زمین های مستعد هزارپیچ برای توسعه زیرساخت های گردشگری تملک شده اما سوگله گرگان همچنان در معرض خطراتی مانند آلودگی های زيست محیطی به دلیل تخلیه فاضلاب و نخاله های ساختمانی قرار دارد.

با تداوم تخلیه پسماندها و فاضلاب های شهری در هزارپیچ، علاوه بر تخریب منظر و سیمای طبیعی، محیط طبیعی این تپه گردشگری نیز ممکن است دچار آسیب های جبران ناپذیری شود.

در دي ماه سال گذشته با انتشار گزارشي در خبرگزاري مهر، موضوع تخلیه نخاله و فاضلاب انسانی در منطقه گردشگري سوگله خبر ساز شد تا جايي كه بسیاری از مدیران و دوستداران محیط زیست نسبت به آن واکنش نشان دادند و دستگاه قضايي هم تا پایان شهریور ماه به شهرداری گرگان مهلت داد تا نسبت به تهیه مکان جدید اقدام کند.

اولين واكنشي كه پس از آن در شهرداري ديده شد، مكان يابي براي نخاله هاي ساختماني بود؛ درجلسه اي كه شهريور ماه تشكيل شد، تنها مكان مناسب براي تخليه نخاله هاي ساختماني، معدن شن و ماسه واقع در محور توسكستان بود كه به دليل دوري مسافت و هزينه بالاي آن هنوز درحال بررسي است. سخنگوي شوراي اسلامي شهر گرگان در بخش تخليه فاضلاب فضولات انساني، تمام دستگاھھای اجرایی مرتبط را مقصر مي داند.

ناصر گرزين به خبرنگار مهر گفت: قراربود اداره محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب استان، شھرداری، شورای شھر گرگان و سایر دستگاھھای مرتبط پای کار بیایند؛ تمام پیگیری ھا منوط به برگزاری جلسه احداث تصفیه خانه براي فاضلاب در شهر گرگان است كه پس از برپایی جلسه، کارھای اجرایی این پروژه آغاز می شود.

درحالي كه بخشي از اراضي منطقه گردشگري سوگله و روستاي سعد آباد كه در مجاور آن قرار دارد، در معرض آسيب هاي زيست محيطي و بهداشتي قرار گرفته، دستگاههاي متولي اين بخش در خصوص مكان يابي نخاله هاي ساختماني و يافتن راهكاري براي عدم تخليه فاضلاب فضولات انساني در انتظار برداشتن گام براي رفع اين مشكل از طرف هم هستند.

احتمال افزايش ريسك بهداشتي با تخليه فاضلاب زياد است

يك كارشناس محيط زيست در خصوص تخليه فاضلاب و نخاله هاي ساختماني در منطقه هزار پيچ، گفت: بيشترين آسيب فاضلاب فضولات انساني در بخش بهداشتي و محيط بوي بد، نفوذ به آبهاي زير زميني و آبهاي سطحي است.

مزدك دربيكي با بيان اين نكته كه احتمال افزايش ريسك بهداشتي با تخليه فاضلاب زياد است، افزود: وقتي فاضلاب فضولات انساني وارد پهناي آبهاي سطحي يا زير زميني مي شود خطرات بهداشتي ايجاد مي كند.

وي ادامه داد: ممكن است از همين آب تصفيه نشده براي آبياري سبزيجات و كشاورزي استفاده شود كه در مورد ميوه و سبزيجاتي كه به صورت مستقيم استفاده مي كنيم اينها مي توانند باعث بيماريهاي مسري و عفوني شوند.

به گفته اين دكتراي محيط زيست، نخاله هاي ساختماني و فاضلاب فضولات انساني باعث كاهش شديد كيفيت زيستي منطقه و از طرفي باعث تخريب چشم اندازها شده و كيفيت زيبايي شناختي منطقه را پائين مي آورند.

اين مدرس دانشگاه اضافه كرد: نخاله ها و فاضلاب فضولات انساني مي توانند حاوي فلزات سنگين يا عناصري باشند كه وارد خاك مي شود به همين دليل باعث آلودگي خاك به صورت مستقيم یا غير مستقيم مي شوند.

دربيكي با تاكيد بر اين نكته كه آلودگي خاك موضوعي است كه نمي توان به راحتي آنها را برطرف كرد، افزود: آلودگي وقتي وارد ساختار خاك مي شود برطرف كردن آن بسيار سخت خواهد بود؛ شايد بتوان گفت كه سالها طول مي كشد بنابراين خطر آلودگي خاك نيز اين منطقه را تهديد مي كند.

تخليه فاضلاب و نخاله ها در تپه هزار پيچ گردشگري در اين منطقه را براي هميشه از بين مي برد

اين دكتراي محيط زيست با اشاره به اين مطلب كه وجود نخاله هاي ساختماني، فاضلاب فضولات انساني ارزش اراضي اطراف آن منطقه را كم كرده است، گفت: تخليه فاضلاب و نخاله ها در تپه هزار پيچ باعث كاهش بازدهي محصولات كشاورزي شده و اينكه گردشگري را براي هميشه از بين مي برد كه احيا اين موارد هزينه ميلياردي نياز دارد.

مزدك دربيكي خاطر نشان كرد: فاضلاب فضولات انساني اين منطقه مي تواند كانون تجمع عوامل ناقل از نظر بهداشتي براي انسان و ساير موجودات باشد.

وي با بيان اين مطلب كه منطقه هزار پيچ جزو محدوده شهري است، اذعان كرد: اين امر در آينده مي تواند تبديل به كانون بحران شود. هم از جنبه حقوقي محيط زيست و هم به جهت تخليه فاضلاب و نخاله ها؛ تخليه فاضلاب و پساب و پسماندهاي حاصل از آن در دراز مدت به صورت مستقيم و غير مستقيم تاثير منفي بر اراضي جنگلي و پوشش گياهي اين منطقه دارد.

اين دكتراي محيط زيست يادآور شد: از نظر قانوني، بهداشتي، منابع آب، مسائل محيط زيستي و برنامه ريزي شهري تخليه فاضلاب فضولات انساني و نخاله هاي ساختماني نادرست وغير قانوني است؛ بايد فرايندهايي براي آن تعريف شود تا تخليه اين فاضلاب به صورت درستي انجام شود.

افزایش آلودگی و به خطر افتادن محیط زیست هزارپیچ، موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و شهروندان شده است و به نظر می رسد تخلیه نخاله های ساختمانی در هزارپیچ و انتقال فاضلاب های شهری به این مکان، مشکلات و تهدیدهای جدی هستند كه باید هرچه سریع تر برای حل این مشکلات، راهکارهایی مستقل و مناسب انتخاب شود.

تخلیه نخاله ھا و فضولات انسانی نشاندھنده بی توجھی مسئولین شھری به حقوق شھروندی است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به خبرنگار مهر،گفت: یکی از وظایف شھرداری و شورای شھر تلاش در جھت بھداشت و سلامت جامعه است.

عیسی امامی افزود: توجه به مسائل بھداشت در محیط شھری، یکی از نکات اساسی و ضروری برای حفظ حقوق شھروندی است که با تخلیه نخاله ھا و فضولات انسانی در منطقه گردشگری ھزار پیچ حقوق شھروندان دیده نشده است.

وي با بيان اين نكته كه تخلیه فاضلاب در نزدیکترین نقطه دید مدیران اجرایی استان انجام می شود، افزود: برای حفظ وضعیت طبیعی و زیستی منطقه و رفع مشکل در این بخش نیاز به سرمایه گذاری است و باید این موضوع جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط موجود و دلایل مختلف فنی و کارشناسی، برای تخلیه فاضلاب های شهر گرگان باید مکان دیگری انتخاب شود و البته با توجه به شرایط و ویژگی های طبیعی و جغرافیایی گرگان، تخلیه و دفع فاضلاب ها در مکان های دیگر نیز آسیب ها و آلودگی های محیطی را به دنبال خواهد داشت که باید بدان توجه کرد.

اينكه پس از طرح موضوع فاضلاب فضولات انساني و نخاله هاي ساختماني در منطقه گردشگري هزار پيچ در كارگروه سلامت و امنیت غذایی و ساير جلسات مربوطه، تنها كار انجام شده، مكان يابي براي نخاله هاي ساختماني است كه آن هم با كش و قوس هاي فراوان در جلسه هنوز مصوب نشده، قدري جاي تامل دارد.

از طرفي در بحث تخليه فاضلاب فضولات انساني در تپه هزار پيچ ظاهرا دستگاههاي مربوطه به نوعي تن به ادامه همين روند و سازگاري با شرايط فعلي را داده اند تا تصفيه خانه فاضلاب توسط شركت آب و فاضلاب استان راه اندازي شود كه آن هم بنا به اعلام مسئولين به دليل كمبود بودجه تا چند سال آينده ميسر نيست.

ادامه تخليه فاضلاب فضولات انساني در منطقه گردشگري سوگله به دليل مجاورت با روستاي سعد آباد و قرار داشتن در نزدیکی شهر، آسيب هاي زيادي را در بخش هاي زيست محيطي، بهداشتي و شهري دارد كه در آينده اين مشكل بيشترخواهد شد.

از سوي ديگر داشتن ظرفيت و پتانسيل گردشگري در اين منطقه و برخورداري از چشم انداز و طبيعت بكر مي تواند منطقه هزارپيچ را به تفرجگاهي براي حضور گردشگران و مسافران تبديل كند كه اين امر رونق اقتصادي براي همشهريان را به دنبال داشته باشد كه بي توجهي مسئولان نسبت به رفع اين مشكل علاوه بر ساير مشكلات گفته شده به لحاظ گردشگري نيز براي شهر گرگان آسيب است از اين رو انتظار مي رود تا مسئولان آستين همت بالا زده و براي برطرف كردن اين مشكل اقدام كنند.



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گزارش از الهام رئوفی فر