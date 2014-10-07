آب گرمسار همچنان شور است/ سابقه طولانی وعده هایی که کام مردم را شیرین نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه مسلم است، مردم شهرستان گرمسار که سالهاست با آب شور سوخته و ساخته اند و ارزاق عمومی پایتخت نشینان را فراهم آورده اند، همچنان چشم انتظار آب شیرین، چشم بر دستان مسئولان دوخته اند تا شاید آرزوی چندین و چندساله شان بالاخره تحقق پذیرد.

طی این سالها اخبار گوناگونی درباره کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار و برخورداری مردم این شهر از آب شیرین در رسانه های مختلف شنیده ایم. یوسفی فرماندار وقت شهرستان گرمسار در اردیبهشت ماه سال 83 اعلام کرده بود:"به زودی بهره برداری از این کانال انجام می گیرد و با بهره برداری از پروژه سیمین دشت - گرمسار، علاوه بر برطرف شدن سختی و سنگینی و برخوردار شدن مردم این شهر از آب آشامیدنی سالم، چندین هکتار از اراضی کشاورزی گرمسار نیز مشروب می شود."

طرح جداسازی آب شاخه های شور و انتقال آن به کویر با همکاری فائو

در سال 1343 برای رفع این مشکل، اولین بار بنگاه مستقل آبیاری با همکاری فائو (سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل) طرح جمع آوری و جداسازی آب شاخه های شور و انتقال آن به کویر را پیشنهاد کرد.

بر اساس مطالعات فائو، آب شاخه های شور در حوضچه هایی ذخیره و از طریق کانال به کویر هدایت می شد. احداث شبکه آبیاری دشت گرمسار و جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی در حاشیه پرشیب بالادست رودخانه حبله رود (منطقه دماوند و فیروزکوه) از دیگر طرح های فائو درباره تامین و بهره برداری صحیح از منابع آب در سطح این منطقه بوده است.

سالهاست تکرار چنین خبرهایی خاطر مردم شهرستان گرمسار را مکدرکرده و آرزوی رسیدن به آب شیرین را نقش برآب می سازد. با استناد به این خبر تنها می توان دریافت که10 سال است که این پروژه در حال اجراست، اما عملیات اجرایی آن هنوز بعد از این همه سال در هاله ای از ابهام است. تنها گاه گداری از مشکلاتی که برای این کانال پیش می آید می شنویم و این پرسش به میان می آید که با وجود این همه پیشرفت علمی در کشور و ساخت سدهای متعدد، نمی تواند مانع ایجاد و رفع این مشکل شود.

محرومیت مردم گرمسار از آب شیرین به نیم قرن می رسد

یکی از شهروندان گرمساری با اشاره به این که آب شرب شهرستان به دلیل مشکل تامین و تصفیه، غیرقابل دسترس شده است، گفت: علیرغم آنکه دولت ها به توسعه و حمایت در تامین آب شرب نگاه ویژه ای دارد، اما در شهرستان ما به علت نقص در پروژه های آبرسانی، حدود نیم قرن است که مردم این شهرستان از نعمت داشتن آب شیرین و سالم بی بهره اند.

قندالی افزود: اکنون حتی با شرایط بدی که مردم گرمسار و آرادان برای تامین آب شرب دارند وضعیت مشخصی برای بهره برداری قطعی و کامل و اصولی از پروژه های آبرسانی مانند کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار وجود ندارد و هر زمان با کوچک ترین بارندگی و سیل، کانال تخریب و آلوده می شود.

حسین علی دولتیان یکی دیگر از شهروندان گرمساری نیز در این باره گفت: احداث سد نمرود و استفاده آن برای شهرهای گرمسار، آرادان و ایوان کی از انتظارات به حق مردم است و انجام این کار نیاز به بودجه و اعتبارات کامل و از آن مهم تر مسئولانی دلسوز و مدبر دارد، تا شاید بعد از سالیان طولانی معجزه ای روی دهد و مردم این شهر بتوانند کام تلخ روزهای آب شور را با آشامیدن آب شیرین از لوله های آب منازل خود شیرین سازند.

پروژه آب سیمین دشت انتظاری بسیار طولانی در راستای چشیدن طعم شیرین آب

علیرضا میراخوری شهرونددیگر گرمساری در این باره اظهار داشت: بعد از سالهای سال انتظار مردم، برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم، پروژه کانال آب سیمین دشت همچنان پروسه طولانی بهره برداری خود را طی می کند و مردمی که چشم انتظار دسترسی به آب سالم هستند، باز هم به انتظار طولانی تر دعوت می شوند.

تعدادی از شهروندان گرمساری در مصاحبه با خبرنگار مهر ابراز داشتند: سالهاست که روزنامه ها را مطالعه می کنیم و هر سال خبرهای داغ اما بسیار سرد و ناامید کننده برای مردم گرمسار از جمله تاخیر در بهره برداری از پروژه سیمین دشت، احداث کانال های انحرافی، تخریب و مرمت کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار به دلیل سیل، وصل مجدد آب شیرین و ... را می شنویم اما دریغ از کمی عمل و هنوز هم ما از لوله های آب، آبی شور و پر از رسوبات را استفاده می کنیم و چیزی بنام آب شیرین را از لوله کشی های منازلمان ندیده ایم.

شهروندان گرمساری تاکید دارند که مردم این شهرستان سالهاست با مشکل تامین آب دست و پنجه نرم می کنند. اما همه مسئولانی که تاکنون به اجرایی شدن طرح های انتقال آب امید داده اند فقط در حد حرف بوده است. این مردم نیاز به وعده و وعید ندارند نیاز آنها تامین آب شرب سالم و شیرین است، به قول هایی که همواره داده شده عمل کنید تا کام پرعطش این شهر شیرین شود.

دست پیمانکاران از پروژه آب سیمین دشت برداشته شود

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آردان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر این که تامین آب شرب خواسته بحق مردم است اذعان داشت: هم اکنون کشور در شرایط سختی از لحاظ خشکسالی قرار دارد و متاسفانه در این میان استان سمنان و شهرستان گرمسار وضعیت وخیم تری دارند.

غلامرضا کاتب با اشاره به کاهش 50 درصدی میزان بارندگی نسبت به سال گذشته، در این دو شهرستان ابراز داشت: برای انتقال آب شرب به گرمسار از سال 73 تا سال 87 به صورت کانال اجرا شد و برای اجرای این پروژه حدود 20 میلیارد تومان هزینه صرف شد و از سال 87 به بعد نیز برای مرمت و بازسازی این پروژه اعتبارات زیادی هزینه شد اما برای مردم هیچ استفاده ای نداشت و به بهانه تخریب کانال آب رودخانه وارد سد نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه باید دست پیمانکاران از این پروژه برداشته شود و اگر هر جا نیاز به تعمیر پروژه بود باید این تعمیرات به صورت امانی به اداره آب شهرستان گرمسار سپرده شود بیان داشت: حتما باید آب با لوله انتقال پیدا کند تا مردم طعم واقعی آب شیرین و سالم را بچشند.

پیشرفت 90 درصدی ساخت سد نمرود

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین افزود:90 درصد سد نمرود به اتمام رسیده است و آنچه که امروز باقی مانده و سبب ایجاد تعلل درکار شده، جابجایی یک روستا در بالادست است که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

کاتب با اشاره به این نکته که از 10 میلیارد تومان اعتبارات اوراق مشارکت مربوط به اجرای سد، تنها چهار میلیارد تومان درسال گذشته پرداخت شده است گفت: برای تکمیل شدن نهایی پروژه حداقل 50 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص به موقع علاوه برهدر نرفتن سرمایه کشور، خواسته مردم نیز محقق خواهد شد.

وی گفت: از سد نمرود باحجم 110میلیون متر مکعب،10میلیون متر مکعب به منطقه فیروزکوه و مابقی آب برای مصارف کشاورزی گرمسار، آرادان و ایوان کی و شرب و صنعت در نظر گرفته شده است.

مطالعات و اقدامات درستی برای آب شرب شهرستان گرمسار نداشته ایم

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار نیز با اذعان به شوری زیاد آب شرب گرمسار گفت: از ابتدا مطالعات و اقدامات درستی برای آب شرب شهرستان گرمسار نداشتیم.

منصور عابدی بیان داشت: یک ماه از وقوع سیل که باعث تخریب کانال آبرسانی به گرمسار شد، می گذرد اما تعداد 20 چاه کن تاکنون موفق به تخلیه سیفون های کانال نشده اند، که نیاز به اقدامات بیشتر و توجهات خاص تری است.

وی ابراز داشت: امیدواریم به لطف الهی و تلاش های مسئولان ظرف یک الی دوسال آینده که پیمانکاران اجرای انتقال آب با لوله را اجرایی می سازند، تامین آب شرب مناسب و سالم تحقق پذیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به اجرایی نشدن پروژه آب رسانی شهرستان گرمسار در قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود: آب شرب فعلی گرمسار به دلیل عبور آب رودخانه حبله رود از تشکیلات نمکی، دارای سختی بالا و شوری زیاد است، تا جایی که نه تنها قابل شرب نیست، بلکه برای گیاهان نیز ممکن است مناسب نباشد.

سعید ترامشلو رئیس شورای اسلامی شهرستان آرادان نیز در این گفتگو بیان داشت: اگر کیفیت آب شرب گرمسار و آرادان مطلوب شود باجذب جمعیت سر ریز تهران و حومه و بازگشت مهاجران، شرایط برای رونق اقتصادی فرهنگی و کشاورزی این منطقه فراهم می شود.

مرداد ماه سال جاری هم‌زمان با سفر حمید چیت چیان وزیر نیرو به گرمسار، به منظور کلنگ زنی خط لوله آب سیمین دشت به تصفیه خانه گرمسار، بهره‌برداری آزمایشی از پروژه‌ انتقال آب الوئک از ایوانکی نیز آغاز شد اما مردم شهر ایوان کی همچنان از کیفیت آب ناراضی هستند و معتقدند آب شیرین به منازل مسکونی نیامده است.

عباس تجلی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان در خصوص انتقال آب آلوئک به ایوان کی گفته بود: بهره گیری از خط لوله ای به طول 37 کیلومتر، احداث مخزنی به حجم دو هزار متر مکعب و حدود 76 لیتر در ثانیه دبی از مشخصات این پروژه است که با بهره برداری کامل از این پروژه علاوه برتامین آب شرب مورد نیاز شهر ایوان کی، بلکه نیاز آب شرب شهرجدید را نیز تامین می کند.

شهروندان ایوان کی چشم انتظار تدبیر دولت یازدهم

مردم شهر ایوان کی درگفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اظهار تاسف از وعده های دولت که به آن عمل نشده بر این موضوع تاکید دارند که" رسیدگی به مناطق شهرستانی ظاهرا مورد توجه دولت قرار نگرفته است".

عرب سرهنگی یکی از شهروندان شهر ایوان کی نیز گفت: قرار بوده از روز مراسم افتتاح رسمی آقای چیت چیان، آب شیرین به منازل شخصی مردم منتقل شود، در حالی که هنوز این اتفاق عینیت نیافته و مردم این منطقه کویری علی رغم چندین سال انتظار برای استفاده از آب شیرین همچنان چشم به دست مسئولان دوخته اند تا با یک اقدام جدی بتوانند از آب شیرین استفاده کنند.

اما نکته قابل توجه این است که با گذشت حدود دو ماه از افتتاح رسمی و قول وزیرنیرو همچنان هیچ اتفاق مثبتی در روند توزیع آب شرب شیرین و سالم و انتقال آن به منازل اهالی منطقه ایوانکی رخ نداده است و مردم ایوان کی نیز همچنان در انتظارند، تدبیر و امید هم نتوانست رویای مردم را به واقعیت تبدیل کند.

لایروبی ورودی و خروجی کانال آب سیمین دشت اتمام یافت

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان گرمسار نیز در گفتگویی با اشاره به اینکه سیلاب جاری شده در مناطق بالادست گرمسار در مرداد ماه با دبی 120 متر مکعب در ثانیه بوده است افزود: شدت این سیلاب به حدی زیاد بوده است که علاوه بر زیر آب بردن خطوط راه آهن، کانال و سیفون را نیز پر از گل و لای کرد.

ولی الله جورابلو با نوید اینکه کار پیمانکاران لایروبی ورودی و خروجی کانال به اتمام رسیده است گفت: با کمک کارشناسان و متخصصان بحران آب شور گرمسار پس از مدت چهل روز پایان یافت.

وی تصریح کرد: رسوبات و گل و لای حاصل از سیل در اطراف کانال و سیفون مسیر آب را تقریبا مسدود و خروج آب را تقریبا ناممکن کرده بود.

شروع به کار خط انتقال دو تصفیه خانه گرمسار تا ایوان کی و سیمین دشت به گرمسار

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان گرمسار همچنین از شروع به کار خط انتقال دو تصفیه خانه گرمسار تا ایوان کی و سیمین دشت به گرمسار خبر داد و گفت: پروژه تصفیه خانه گرمسار تا ایوان کی با هزینه بالغ بر 130 میلیارد ریال در چند روز آینده شروع به کار خواهد کرد.

جورابلو با اشاره به اینکه این دو پروژه ظرف کمتر از دوسال اجرایی خواهد شد توضیح داد: پروژه خط انتقال تصفیه خانه تا ایوانکی حدود 37 میلیارد ریال هزینه داشته است و توسط بخش خصوصی سرمایه گزاری شده است.

وی در پایان با اشاره به جلوگیری از کاشت بی رویه و احداث باغات در قسمت های بالادست حبله رود گفت: متاسفانه مسئولان به منظور کارآفرینی بیشتر اقدام به صدور مجوز کاشت در این مناطق کردند که خوشبختانه با تلاش و پیگیری مسئولان شهرستان از صدور مجوز و فعالیت های غیر مجاز کشاورزان جلوگیری بعمل آمده است.

کاهش 30 درصدی حق آبه گرمسار از روخانه حبله رود

فرمانداری گرمسار نیز در تیرماه امسال از تهدید کم آبی در این شهرستان و کاهش 30 درصدی حق آبه گرمسار از روخانه حبله رود خبرداده بود و تاکید کرد این کمبود آب عموما از طریق چاه های زیرزمینی برداشت می شود، اینکار ضررهای جبران ناپذیری به سفره های زیرزمینی و مهمتر از آن به کیفیت آب خواهد زد.

اخیرا در سفر وزیرنیرو به شهرستان گرمسار، کلنگ زنی پروژه خط لوله انتقال آب سیمین دشت به تصفیه خانه گرمسار صورت گرفت. این پروژه قرار است با اجرای خط لوله فولادی به قطر800 میلیمتر و به طول40 کیلومتر از بند انحرافی سیمین دشت تا تصفیه خانه گرمسار به ظرفیت 830 لیتر در ثانیه اجرا شود.

همچنین هزینه سرمایه گذاری اولیه پروژه خط لوله انتقال آب سیمین دشت به تصفیه خانه گرمسار 1400میلیارد ریال برآورد شده است. این پروژه شامل24 ماه دوره احداث و20 سال بهره برداری است، که امید می رود تحقق این پروژه عطش پنجاه ساله مردم گرمسار را فرو نشاند.

حال اگر طرح انتقال آب سیمین دشت به گرمسار کامل اجرایی و روزی به پایان برسد، علاوه برتامین آب شرب و کشاورزی سالم این شهرستان، سالانه از ورود 270 هزار تن نمک و شش تا 12 میلیون تن رسوبات به دشت گرمسار ممانعت خواهد شد.

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گزارش از داوود عبدی