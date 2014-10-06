به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم ساعت ۱۸ در محوطه باز برج میلاد تهران آغاز شد و تا ساعت ۲۲ ادامه داشت. آغازگر این مراسم نیز هنرنمایی ۲ عروسک ۶ متری عمونورز و همسرش بود که با استقبال مخاطبان و به ویژه کودکان حاضر در مراسم مواجه شد.

پس از آن عروسک‌هایی نظیر مبارک و پهلوان کچل به میان کودکان رفتند و ضمن بازی با آنها، کودکان را به سمت محل برگزاری مراسم هدایت کردند.

اجرای موسیقی توسط گروه ماژور و مینور (سکوت) نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود و تمام اعضای این گروه را کودکانی تشکیل می‌دادند که از دلیجان به تهران آمده بودند. اعضای این گروه به خواندن تیتراژهای برنامه‌های عروسکی قدیمی تلویزیون از جمله «خونه مادربزرگه» پرداختند.

اجرای برنامه توسط افسانه صدیقی که پیش از این برنامه «مزرعه گندم» را در شبکه دو سیما اجرا کرده است، بخش بعدی برنامه بود.



پایان بخش این مراسم نیز اجرای نمایش خیمه‌شب بازی توسط عروسک‌گردان‌های مجموعه «کلاه‌ قرمزی» بود که کودکان را تا پاسی از شب در محوطه برج میلاد نگه داشت.