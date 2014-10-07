کمبود پزشک متخصص در بیمارستان های ماهشهر و هندیجان/ پائین بودن تعرفه ها بهانه کم کاری

حبیب آقاجری در گفتگو با خبرنگار مهر به کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی در شهرستان ماهشهر اشاره کرد و گفت: وضعیت بهداشت و درمان شهرهای ماهشهر، بندر امام و هندیجان بسیار تاسف بار است و این شهرستان ها با کمبودهای بسیاری در زمینه پزشکی و بهداشت و درمان روبرو هستند که این وضع مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات عمده این شهرها کمبود تجهیزات و امکانات پزشکی در بیمارستان ها است. به ویژه بیمارستان هندیجان که همین کمبودها سبب شده است که پزشکان متخصص بومی و غیربومی از آمدن و کار کردن در این بیمارستان سرباز زده و این شهر را با مشکل کمبود پزشک متخصص روبرو کنند.

نماینده مردم بندر امام، ماهشهر و هندیجان در مجلس عنوان کرد: مسئولان دلیل عدم رسیدگی و مجهز کردن بیمارستان هندیجان را نبود پزشک متخصص اعلام می کنند این در حالی است که پزشکان هم بهانه نیامدن خود به ابن بیمارستان را نبود تجهیزات لازم عنوان می کنند که باید برای حل این مشکل چاره ای اندیشید که به نظر من بهترین راه تجهیز بیمارستان به امکانات لازم پزشکی است که اگر این امر تامین شود سبب ایجاد انگیزه و جذب پزشکان می شوند.

آقاجری اظهار کرد: با توجه به تصمیم جدید وزارت بهداشت در برخورد و مقابله با پدیده زیرمیزی پزشکان، این امر سبب شده پزشکان پائین بودن تعرفه ها بهانه کرده و از ارائه خدمات در بیمارستان های شهرستان ها از جمله شهرستان هندیجان خودداری کنند.

وی ادامه داد: ساختمانی که نام بیمارستان هندیجان بر آن گذاشته شده است هیچگونه شباهتی به بیمارستان ندارد و از بسیاری کمبودها رنج می برد و در همین راستا نیازمند توجه مسئولان برای حل مشکلات پزشکی شهروندان است که در خصوص حل مشکلات این بیمارستان با وزارت تعامل کردیم ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.



فعال بودن تنها 33 تخت بیمارستانی در ماهشهر



نماینده مردم بندر امام، ماهشهر و هندیجان در مجلس گفت: همچنین بیمارستان حاج معرفی ماهشهر در ابتدا به عنوان یک زایشگاه توسط یک فرد خیر ساخته شده بود ولی بعدها به دلیل کمبود بیمارستان به بیمارستانی 200 تختخواب تبدیل شد. بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی ماهشهر نیز با مشکل کمبود پزشک روبرو است و با توجه به اینکه ماهشهر دارای 320 هزار نفر جمعیت دارد فقط 33 تختخواب فعال دارد و این در حالی است که به علت مشکلات پزشکی و بهداشت و درمان در شهرستان های تابعه بیمارستان های ماهشهر حدود 600 هزار نفر را تحت پوشش خدمات پزشکی خود قرار می دهد.

آقاجری تصریح کرد: از مسئولان در خصوص احداث بیمارستانی که قول ساخت آن سه سال پیش داده شده بود و به علت کمبود بودجه ناتمام مانده است، درخواست توجه و رسیدگی داریم