همایش بزرگ بسیج و رسانه در کرمانشاه برگزار می شود

سرهنگ محمد کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش بزرگ بسیج و رسانه در استان کرمانشاه برای اولین بار برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همایش بین المللی بسیج و رسانه هر ساله به میزبانی مشهد مقدس و با حضور رسانه های مهم کشور و جهان اسلام برگزار می شود، گفت: این گردهمایی مهم برای اولین بار است که در سطح استانی برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: در این همایش که افتتاحیه آن بیست و سوم مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد از کلیه مدیران خبرگزاری ها، مدیران مسئول روزنامه ها و نشریات استان، پایگاه های خبری فعال و اصحاب رسانه های جمعی دعوت به عمل خواهد آمد که در کارگروه های تخصصی این همایش تجربیات و اندیشه های خود را به اشتراک بگذارند.

کلانتری هدف از برگزاری این گردهمایی کم نظیر رسانه ای در استان را ترویج فرهنگ و تفکر بسیج با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: تقویت و توسعه جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی، تعامل بیش از پیش میان بسیج و رسانه ها، تقدیر و تجلیل از رسانه های برتر و ... را از دیگر اهداف برگزاری همایش بزرگ بسیج و رسانه عنوان کرد.

این مسئول شعار این همایش را بسیج، رسانه و گفتمان ولایت عنوان کرد.

5 کارگروه تخصصی در همایش بسیج و رسانه فعال خواهد بود

کلانتری با اشاره به محور های مختلف برگزاری این همایش اظهار داشت: 5 کارگروه تخصصی در این همایش با محور های بسیج؛ رسانه و مطالبات مقام معظم رهبری، بسیج؛ رسانه و اقتصاد مقاومتی، بسیج؛ رسانه و مقابله با پدیده ماهواره، بسیج؛ رسانه و مقابله با اسلام آمریکایی و بسیجف رسانه و عقلانیت و محاسبه گری در نظام اسلامی فعال خواهند بود.

وی برپایی این کارگروه ها را با مشارکت اهالی رسانه استان و با حضور کارشناسان مربوطه در هر کارگروه اعلام کرد.

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) اضافه شدن کارگروه هایی با موضوعات استانی را منوط به نظر شرکت کنندگان در این همایش عنوان کرد.

وی در پایان از حضور یکی از اساتید برجسته رسانه کشور در مراسم افتتاحیه این همایش خبر داد.