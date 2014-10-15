پیش نویس لایحه حذف تبصره ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهین‌دخت مولاوردی با بیان این مطلب، گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 مجلس و‌ بر اساس تبصره ماده 26 این قانون، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده (کودک یا نوجوان تحت سرپرستی) با اجازه دادگاه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور به صراحت قید شده است.

معاون امور زنان و خانواده نهاد رئیس‌جمهوری، افزود: این امر موجب تشویش اذهان عمومی و مخالفت‌هایی در داخل و خارج از کشور شد و با اذعان بر اینکه در آینده، تبعات منفی در امر فرزندخواندگی و تمایل به آن در کشور به همراه داشته باشد؛ ضمن اینکه این تبصره با هدف کلان قانون مذکور که حمایت از کودکان فاقد سرپرست و بدسرپرست است و نیز با منافع عالیه جسمی و روانی کودکان، در تعارض آشکار قرار دارد.

وی ادامه داد: این تبصره مغایر کارکردهای خانواده و نقش‌های تعریف شده برای اعضاء خانواده است؛ به نحوی که نقش فرزند در برابر والدین به ناگهان به نقش همسر در برابر همسر تغییر می‌یابد؛ در این راستا، جلسات مشترکی با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و مباحث کارشناسی مطرح شده است.

مولاوردی، همچنین از جمع‌آوری نظرات و فتاوای مراجع عظام تقلید و مکاتبه با مقام معظم رهبری برای اخذ نظر ایشان درباره حذف این تبصره خبر داد و در پایان یادآور شد: با توجه به مجموع این اقدامات، پیش‌نویس لایحه پیشنهاد حذف تبصره مربوط به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از قانون مذکور، در جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور نهایی شده است تا در موقعیت مناسب به مجلس ارائه شود.