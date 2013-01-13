منبر محبوب تهرانی ها تعطیل نیست

مجله مهر : «پا منبری های حاج آقا مجتبی». عبارتی که این روزها می شود به بسیاری از اهالی تهران داد. روزهای ابتدایی محرم امسال اما یک خبر، خیلی از دوستداران حاج آقا مجتبی را نگران کرد. کسالت شدید این واعظ محبوب که شایعه تعطیلی جلسه های سخنرانی او را سر زبانها انداخت. شایعه ای که بیش از یکی دو روز رنگ واقعیت نگرفت.

بازمانده مکتب تهران

مجتهد 80 ساله و محبوب پایتخت، از آخرین بازماندگان مکتب تهران است. مکتبی که با افرادی همچون مرحوم آیت الله حق شناس و مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی شناخته می شود. کسانی که شهرت مدارس علمیه شان، بیشتر به جلسات و درسهای اخلاق شان بود . موضوعی که برای تهرانی ها از قدیم مورد توجه و اقبال بوده است. حالا هم منبرهای اخلاقی در تهران وجود دارد. منبرهایی که البته تنها بازمانده های مکتب تهران هستند و تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی رسد. منبرهای حجت الاسلام محمدعلی جاودان در میدان بهارستان، حجت الاسلام فاطمی نیا در شهرک غرب و آیت الله خوشوقت در خیابان شریعتی، تقاطع طالقانی از جمله مشهورترین و محبوب ترین این منبرهاست. اما در این میان جلسات اخلاق آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در خیابان ایران، جایگاه ویژه ای دارد.

امام جماعت مسجد چهلستون بازار تهران، جدا از جایگاه فقهی و علمی اش چنان میان بازاریان و مردم و جوانان مشهور و محبوب است که جلسات هفتگی اش همیشه مملو از جمعیت مشتاقی است که از دور و نزدیک خودشان را به خیابان ایران می رسانند تا در جلسات او شرکت کنند. لحن آرام و متین، محتوای دلنشین و به روز و البته شیوایی کلام حاج آقا مجتبی تهرانی سالهاست جایگاه ویژه ای در میان اهالی تهران دارد.ایشان از اساتید برجسته اخلاق و حوزه علمیه به شمار می رود. حاج آقا مجتبی مدتی در نجف اشرف تحصیل کرد و از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) به شمار می رود و در کنارفرزند بزرگ ایشان شهید سید مصطفی خمینی به تحصیل علوم حوزوی مشغول بود.

منبری که تعطیل نمی شود

امسال اما انتشار خبر کسالت «حاج آقا مجتبی» ، خیلی ها را نگران کرد. پایگاه اطلاع رسانی ایشان ابتدا در اطلاعیه ای اعلام کرد:«همان‏طور که عموم شرکت‏‌کنندگان جلسات اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله‌‏العظمی حاج‏‌آقامجتبی تهرانی، در شب‏های اوّل محرّم ملاحظه کردند، حال عمومی حضرت استاد مساعد نیست و نمی‏‌توانند برای وعظ و افاضه در جلسه حضور پیدا کنند. به‏‌همین جهت منبرهای دهة اوّل محرّم ایشان تعطیل گردید. البتّه مراسم سوگواری و توسّل مانند سال‏های گذشته در محلّ جلسه برقرار می‏‌باشد.»

در ادامه این اطلاعیه چنین آمده بود: «از تمامی مؤمنین و دوستداران اهل‏بیت علیهم‏السلام تقاضا می‏شود که در این ایّام پر برکت که متعلّق به حضرت اباعبدالله‏‌الحسین(ع) است، برای سلامتی ایشان به آن حضرت توسّل نموده و سوره حمد را جهت شفای معظّم‌‏له قرائت نمایند. باشد که خدای متعال، با شفاعت حضرات معصومین علیهم‏السلام و به برکت سوره حمد، سایه این مبلّغ راستین دین و مروّج معارف مکتب اهل‏بیت را بر سر خادمان شریعت، تمامی مقلّدین و دیگر دوستداران ایشان مستدام بدارد.»

اطلاعیه ای که البته چندساعت بعد این چنین اصلاح شد:«با توجه به رو به بهبودی بودن سلامتی حضرت آیت‏الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، ضمن درخواست دعا از دوستداران برای سلامتی ایشان، اعلام می‏گردد که جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی طبق روال سنوات گذشته برقرار است.»

اطلاعیه ای که خبری خوش بود برای دوستداران منبرها و جلسات سخنرانی این عالم و مجتهد بزرگوار.

جلسات سخنرانی حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در محرم امسال هرشب درخیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، بن بست ملکی برگزار می شود و شروع سخنرانی ایشان هم از ساعت 19:30 است.