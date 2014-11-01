شهید فهمیده رهبر تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسي عصر شنبه در همايش نوجوانان عاشورايي در ساری، حضرت قاسم(ع) را نماينده امام حسن مجتبي(ع) دانست و افزود: حضرت قاسم در واقعه كربلا شهادت در راه خدا را شيرين تر از عسل دانست كه نشان دهنده عظمت اين بزرگوار است.

امام جمعه ساري با بيان اينكه در دنيا دو شيريني وجود دارد؛ بيان داشت: يكي از اين شيريني ها عسل بوده كه مربوط به عالم ماده است

آيت الله طبرسي شيريني عسل را زود گذر دانست و افزود: در عالم هستي شيريني ديگري به نام شهادت وجود دارد كه مربوط به ابعاد روحي انسان مي شود.

وي شيريني شهادت را ماندگاردانست و اظهارداشت: شهداي جنگ تحميلي نيز با الگو گيري ازاين نوجوان ۱۳ ساله در ميدان نبرد جانانه جنگيدند و به شهادت رسيدند.

امام جمعه ساري با بيان اينكه جامعه اي موفق است كه براي تمام گروه سني الگو داشته باشد، اظهارداشت: واقعه كربلا مجموعه بزرگ الگو اي است كه تمام گروه هاي جامعه را در برمي گيرد.

وي واقعه كربلا را يك الگوي مناسب دانست و افزود : اين الگو در تمام جوامع و زمان ها مي تواند نقش آفريني كند.

آيت الله طبرسي با تاكيد بر اينكه جنگ بين كفر و اسلام تمام نشده است، گفت: امروز بايد نوجوانان و جوانان ما قاسم وار در كنار رهبري و ولايت فقيه باشند.

نماينده ولي فقيه با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش بايد بينش عاشورايي را در كودكان تقويت كند؛ افزود: اين اداره كل علاوه بر رسالتي كه در حوزه آموزشي دارد بايد اين بينش را تقويت كند كه نوجوانان ما سرباز دانش، ايمان، رهبري و عقيده باشند.

وي با تاكيد بر اينكه كشور بايد دانش بنيان اداره شود، گفت: كشور ما به مديران متعهد و متخصص احتياج دارد تا در آينده ارزشهاي انقلاب را پياده كنند .

نماينده ولي فقيه در استان مازندران علي اكبر را نماينده ‌پيامبر در واقعه كربلا دانست و ادامه داد : امام حسين در صحراي كربلا در مورد علي اكبر فرمودند كه كسي را به جنگ فرستادم كه شبيه ترين مردم به پيامبر بوده است.

آيت الله طبرسي با بيان اينكه امام حسين(ع) آخرين حلقه پنج تن آل عبا است، گفت: ۵ تن آل عبا نه تنها در مباهله شركت كردند بلكه عكس، تمثال و نمود آن ها در كربلا بوده است.