به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دقایقی پیش وارد مسکو شد و مورد استقبال مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه و نیز معاون سازمان روس اتم روسیه قرار گرفت.
صالحی در ورود به روسیه در گفتگو با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه تولید 20 هزار مگاوات برق اتمی از تکالیفی است که مجلس شورای اسلامی برای دولت قرار داده گفت: در سفر امروز قراردادی برای ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر با مشارکت طرف روس امضا می شود.
وی با بیان اینکه این دو نیروگاه به منظور تامین صرفه جویی در سرمایه گذاری در استان بوشهر احداث میشود افزود: در مجموع در استان بوشهر 5 نیروگاه اتمی احداث خواهد شد اما این نیروگاهها پس از پایان مراحل ساخت دو نیروگاه مورد توافق امروز خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به همزمانی امضای این قرارداد ساخت نیروگاه هستهای با گفتگوهایی که در مورد توافق هسته ای در مسقط در جریان است این امر را کاملاً تصادفی دانست و افزود: همچنین امروز درباره ساز و کارهایی برای مبادله سوخت هسته ای با طرف روسی تبادل نظرخواهیم کرد که جزئیات آن را منتشر خواهیم کرد.
قرار است امروز صالحی با کرینکو مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم روسیه دیدار و به امضای قرارداد بپردازد.
|مسکو/واحد مرکزی خبر/ سیاسی
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دقایقی پیش وارد مسکو شد و مورد استقبال آقای سنایی سفیر کشورمان در روسیه و نیز معاون سازمان روس اتم روسیه قرار گرفت.
آقای صالحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه تولید 20 هزار مگاوات برق اتمی از تکالیفی است که مجلس شورای اسلامی برای دولت قرار داده است گفت: در سفر امروز قراردادی برای ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر با مشارکت طرف روس امضا می شود.
وی با بیان اینکه این دو نیروگاه به منظور تامین صرفه جویی در سرمایه گذاری در استان بوشهر احداث خواهد شد افزود: در مجموع در استان بوشهر 5 نیروگاه اتمی احداث خواهد شد اما این نیروگاهها پس از پایان مراحل ساخت دو نیروگاه مورد توافق امروز خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به همزمانی امضای این قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای با گفتگوهایی که در مورد توافق هسته ای در مسقط در جریان است این امر را کاملاً تصادفی دانست و افزود: همچنین امروز درباره سازو کارهایی برای مبادله سوخت هسته ای با طرف روسی تبادل نظرخواهیم کرد که جزئیات آن را منتشر خواهیم کرد.
قرار است امروز آقای صالحی با آقای کرینکو مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم روسیه دیدار و به امضای قرارداد بپردازد.