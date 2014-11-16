پیام تسلیت معاون هنری برای درگذشت مجید بهرامی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت مجید بهرامی، هنرمند جوان تئاتر را تسلیت گفت. در پیام علی مرادخانی آمده است: «تلاش مجید بهرامی برای زندگی، هنر ارزشمند این هنرمند تئاتر است و عشق او به زندگی در قالب تئاتر تجلی یافت. هنرمندی که هرگز در مقابل مرگ تسلیم نشد و تا روزهای آخر بی­‌وقفه تلاش کرد زندگی را معنا کند. تلاش او را برای زندگی ارج می­‌نهم و معتقدم نقش‌­های او هرگز از ذهن مخاطب پاک نخواهد شد.»

معاون امور هنری در ادامه پیام خود آورده است: «فقدان این هنرمند جوان قطعا ضایعه­‌ای بزرگ برای جامعه هنری است. ضمن آروزی صبر برای خانواده محترم بهرامی این فقدان را به جامعه هنری و خانواده تسلیت می‌گویم. »

مجید بهرامی هنرمند جوان تئاتر 24 آبان ماه پس از یک دوره طولانی مبارزه با سرطان درگذشت.