برگزاری نشست علمی با موضوع بررسی زوایای مختلف اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با همکاری پژوهشکده حج و زیارت، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه بر گزار می شود و هدف از آن پالایش روایات تاریخی از روایاتی است که به اثبات نرسیده و نمی رسد.

مفهوم اربعین، اهمیت اربعین و حضور اهل بیت علیهم السلام در کربلا در نخستین اربعین از جمله محورهای اصلی این نشست علمی است که توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد یوسفی غروی عضو شورای علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمین محسن رنجبر استادیار گروه تاریخ اسلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره» ارائه می شود.

سؤالاتی نظیر این که آیا اربعین حسینی در همان سال شهادت سیدالشهداء بوده است؟ آیا محل ملاقات جابر ابن عبداله انصاری در اربعین حسینی بر سر مزار سیدالشهداء و سایر شهدای کربلا بود؟ آیا سر مطهر حضرت سیدالشهداء در اربعین به بدن مطهر آن حضرت ملحق شد؟ اربعین در متون دینی دیگر چگونه گزارش شده است و وجه اهمیت زیارت اربعین چیست؟ از جمله سئوالاتی است که در خلال این نشست علمی بدان ها پاسخ داده می شود.

نشست علمی یاد شده با دبیری حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مطهری استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در روز پنج شنبه ۱۳ آذرماه از ساعت ۱۵ در محل انجمن های علمی حوزه به نشانی قم، بلوار جمهوری، کوچه شماره ۲ برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.