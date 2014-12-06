مردم آمریکا طی بیانیه ای اعلام کردند «گروههای مختلف مردم در سرتاسر کشور از بیعدالتی مشابه رنج میبرند و اکنون به این نتیجه رسیدهاند که حالا زمان آن است که تغییر درخواست شود، برای آن تلاش شود و این تغییر محقق شود.» (Artleytoons)
تبعیض نژادی در آمریکا غوغا میکند.(Tulsa World)
تيراندازي نهم اوت ۲۰۱۴ به براون از سوي دارن ويلسون مامور سفيد پوست پليس فرگوسن فقط يک نمونه از رفتار « ظالمانه » اداره پليس اين شهر با سياه پوستان است.(AAEC)
چین با رد سخنان یکی از مقامات آمریکایی مبنی بر دخالت نداشتن این کشور در بحران اخیر منطقه هنگ کنگ، آن را نشانه بی صداقتی کاخ سفید در گفتار و کردارش دانست.( Victor Valley Daily Press)
هزاران نفر از مردم آمریکا در اعتراض به حکم تبرئه قاتل یک دستفروش سیاهپوست در نیویورک تظاهرات اعتراضی برگزار کردند .(El Nuevo Herald)
خشونتهای مرگبار پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان متوقف نمیشود. در تازهترین نمونه آن، روز سهشنبه یک پلیس سفیدپوست یک سیاهپوست غیرمسلح را با شلیک گلوله به قتل رساند.(Big Bend Gazette)
تظاهرات اعتراضی در نیویورک، رفت و آمد در این شهر بزرگ را برای مدت کوتاهی مختل کرد. حدود ۸۰ نفر از معترضان به دلیل اختلال در رفت و آمد برای مدت کوتاهی توسط پلیس بازداشت شدند.(Chicago Tribune)
با ادامه اعتراضها به تبرئه شدن مامور پلیسی که با فشار آوردن به گلوی اریک گارنر، مرد سیاهپوست نیویورکی، مسبب مرگ او شد، معترضان خواستار اصلاح سیستم قضایی آمریکا شدند.( Houston Chronicle)
سیستم هیات منصفه بدوی که تنها در نظام قضایی آمریکا وجود دارد بارها مورد انتقاد فعالان جامعه مدنی این کشور قرار گرفته است.(Green Bay Press-Gazette)
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