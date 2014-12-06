دوازدهمین «جشن تصویر سال» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دوازدهمین «جشن تصویر سال» و «جشنواره فیلم تصویر» با نوشته ای به قلم سیف الله صمدیان دبیر این رویداد آغاز شده است که در این نوشته آمده است: «آقای احمد مسجدجامعی، بازدیدکننده همیشگی دوره‌های مختلف تصویر سال و بار آخر با عنوان «رییس شورای شهر تهران» بعد از تماشای نمایشگاه یازدهمین جشن تصویر سال رو به من کرد و گفت: می‌دانی توی این مملکت وقتی عدد یک می‌شود دو یعنی چه؟ بی‌آنکه من جوابی بدهم، خودش ادامه داد: پدر آمرزیده جشن تصویر سال یک حالا شده جشن تصویر سال یازده! گفتم: می‌دانم، بدجوری هم می‌دانم! چون هنوز زیادند آنهایی که بخواهند دور از سیاست‌زدگی‌های رایج در یک فضای امن فرهنگی دورهم جمع بشوند و ما تصویرسالی‌ها قدر این موهبت را خوب می‌دانیم.»

دوازدهمین «جشن تصویر سال» با بخش ویژه «ایران ما» و عکس های موبایلی همراه است.

این دوره از «جشن تصویرسال» و «جشنواره فیلم تصویر» از اول تا بیستم اسفندماه ۱۳۹۳ همچون دوره‌های گذشته، با در اختیار داشتن کلیه‌ نگارخانه‌ها و تالارهای خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

امسال در کنار نمایشگاه سالانه بخش آزاد و جوانان زیر ۲۵ سال در رشته‌های عکاسی، گرافیک و کاریکاتور، دو بخش ویژه عکس با عنوان‌های «ایران ما» و عکس‌های موبایلی در نظر گرفته شده است. به روال گذشته در بخش جوانان زیر 25 سال با رای هیات داوران تندیس ویژه، دیپلم افتخار و جوایز نقدی «جایزه محسن رسول‌اف» به برندگان بخش‌های دوازدهمین «جشن تصویر سال» اهدا می‌شود.

علاوه بر این امسال بخش ویژه عکس «ایران ما» و عکس‌های موبایلی از طریق مراجعه به آرای بازدیدکنندگان داوری خواهند شد و در هر بخش ده جایزه ویژه در نظر گرفته شده است.

بخش عکس

بخش عکس در رشته‌های خبری، مستند-اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان و نگاهی دیگر (خلاقه)، شامل آثاری که در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ گرفته شده باشند، برگزار خواهد شد.

آثار ارسالی در بخش عکاسی، برای هر رشته‌: خبری، مستند- اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان و نگاهی دیگر (خلاقه)، حداکثر پنج تک عکس و یک مجموعه‌ (دو تا پنج عکس) درنظرگرفته شده است که ارایه آثار می‌بایست همراه با ثبت‌نام متقاضی در سایت تصویر به‌صورت آپلود در حجمی معادل حداکثر۱۰۰ کیلوبایت و نیز ارسال سی‌دی در اندازه۳۰ در۴۵ سانتی‌متر با۳۰۰ دی پی آی صورت گیرد.

مبلغ ورودیه برای شرکت‌کنندگان بخش عکس (آزاد و جوان) ۲۰ هزارتومان درنظر گرفته شده است که پس از پرداخت اینترنتی وجه می‌توان آثار مورد نظر خود را آپلود کرد.

بخش ویژه عکس: ۱- ایران ما ۲- عکس‌های موبایلی

۱- مسابقه‌ عکس «ایران ما»

طبیعت، ویژگی‌های اقلیمی و جاذبه‌های گردشگری ایران

مردم‌نگاری اقوام و خانواده‌ ایرانی

میراث فرهنگی و بناهای تاریخی و مذهبی ایران

آیین‌های، مراسم و رویدادهای ملی و مذهبی ایران

رخدادها و چهره‌های شاخص فرهنگی، هنری ایران

رخدادهای مهم سیاسی، ورزشی، علمی و صنعتی ایران

عکس‌های قدیمی از آلبوم‌های خانوادگی، فضاهای آموزشی و...

تعداد عکس‌های ارسال شده در بخش ویژه «ایران ما» حداکثر ۱۵ تک عکس در نظر گرفته شده است.

ارایه آثار این بخش نیز می‌بایست همراه با ثبت‌نام متقاضی در سایت به‌صورت آپلود در سایت تصویر حجمی معادل حداکثر۱۰۰ کیلوبایت و نیز ارسال سی‌دی در اندازه۳۰ در۴۵ سانتی‌متر با۳۰۰ دی پی آی صورت گیرد.

ارسال عکس با کیفیت اصلی روی سی دی الزامی است.

شرکت در این بخش ویژه برای عموم آزاد است و شرط سنی ندارد.

در این بخش از طریق رای‌گیری مردمی - بازدیدکنندگان نمایشگاه - به ده اثر برگزیده دیپلم افتخار و جوایز ارزنده اهدا می‌شود.

مبلغ ورودیه‌ بخش ویژه عکس «ایران ما» ۱۵ هزار تومان است که پس از پرداخت اینترنتی وجه می‌توان آثار مورد نظر خود را آپلود کرد.

۲- مسابقه‌ عکس‌های موبایلی

در این بخش عکس‌های گرفته شده با موبایل با موضوع آزاد در نظر گرفته شده و شرط سنی ندارد.

در این بخش از طریق رای‌گیری مردمی - بازدیدکنندگان نمایشگاه - به ده اثر برگزیده دیپلم افتخار و جوایز ارزنده اهدا می‌شود.

مبلغ ورودیه‌ی بخش ویژه عکس‌های موبایلی ۱۵ هزار تومان است که پس از پرداخت اینترنتی وجه می‌توان آثار مورد نظر خود را آپلود کرد.



بخش گرافیک و کاریکاتور

دو بخش گرافیک (پوستر) و کاریکاتور، همچون سال‌های گذشته با موضوع آزاد برگزار می‌شود. آثار بخش آزاد و جوانان زیر ۲۵سال با نظر هیات داوری معرفی شده از سوی انجمن طراحان گرافیک ایران و گروه‌های آزاد کاریکاتور انتخاب و به‌نمایشگاه راه خواهند یافت.

ارایه‌ آثار در این بخش نیز می‌بایست همراه با ثبت‌نام متقاضی درسایت به‌صورت آپلود درسایت تصویر حجمی معادل حداکثر۱۰۰ کیلوبایت و نیز ارسال سی‌دی در اندازه ۳۰ در۴۵ سانتی‌متر با۳۰۰ دی پی آی صورت گیرد.

تعداد آثار ارسالی برای هربخش حداکثر پنج اثر است.

مبلغ ورودیه برای شرکت‌کنندگان بخش گرافیک و کاریکاتور (آزاد و جوان) ۱۵ هزارتومان درنظر گرفته شده است که پس از پرداخت اینترنتی وجه می‌توان آثار مورد نظر خود را آپلود کنند.

«جشنواره فیلم تصویر»

به‌ روال گذشته، «جشنواره فیلم تصویر»، همزمان با نمایشگاه «تصویر سال» درخانه هنرمندان برگزار می‌شود. کلیه‌ فیلم‌های غیر تجاری شامل فیلم‌های مستند، کوتاه داستانی، تجربی، انیمیشن، ویدئوآرت که از خلاقیت هنری برخوردار باشند، در این جشنواره عرضه خواهند شد.

فیلم‌های منتخب در مدت برگزاری جشن تصویرسال، همه روزه در خانه‌ هنرمندان ایران، به‌نمایش در می‌آیند. آثار ارسالی در این بخش می‌بایست به‌صورت DVD وMini DV و فقط با سیستم Pal همراه با کد رهگیری دریافت شده از طریق ثبت نام در سایت تصویر به دبیرخانه ارایه شوند. (فرمت فیلم‌های ارایه شده بایستی قابل پخش در سیستم‌های کامپیوتر و دستگاه‌های نمایش استاندارد باشد.)

بخش ویژه فیلم‌های موبایلی

در این بخش فیلم‌های گرفته شده با موبایل با موضوع آزاد در نظر گرفته شده و شرط سنی ندارد.

فیلم‌های منتخب این بخش در سئانس جداگانه‌ای نمایش داده خواهند شد و از طریق مراجعه به آرای تماشاگران سئانس ویژه فیلم‌های موبایلی به سه فیلم برگزیده دیپلم افتخار و جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

مبلغ ورودیه برای شرکت‌کنندگان بخش فیلم (آزاد و جوان و موبایلی) ۲۵ هزارتومان درنظر گرفته شده است که پس از پرداخت اینترنتی وجه می‌توان اطلاعات و عکس مربوط به فیلم را آپلود کرد.



بخش جنبی جشنواره فیلم تصویر:

فیلم‌های منتخب جشنواره «سینما حقیقت» و بخش «هنر و تجربه» جشنواره «فیلم فجر» در این دوره از «جشنواره فیلم تصویر» نیز همچون دوره‌ گذشته، نمایش داده می‌شوند.

جایزه ویژه جوانان زیر ۲۵ سال

در دوازدهمین دوره‌ «جشن تصویر سال» در ادامه رویکرد ویژه به‌جوانان، جایزه «جوانان زیر ۲۵ سال» به‌ یاد و نام «محسن رسول‌اف» - هنرمند جوانی که شهریورماه سال ۱۳۸۷ در سانحه سقوط هواپیما درگذشت - در رشته‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، ازطریق آرای هیات داوری خاص هر رشته اهدا خواهد شد.

جوایز نقدی و تندیس ویژه در این بخش که به‌ منظور شناسایی و تشویق استعدادهای جوان کشور، در رشته‌های مختلف هنرهای تصویری در نظر گرفته شده‌است، همچون دوره‌های گذشته ازسوی «بنیاد فرهنگی هنری محسن رسول‌اف» اهدا می‌شود.

مهلت ارسال آثار

مهلت ارسال آثار یک ماه (از ۱۶ آذر تا ۱۶ دیماه ۱۳۹۳) درنظر گرفته شده است.

هنرمندان علاقه مند به شرکت در دوازدهمین «جشن تصویر سال» می‌بایست از طریق ثبت نام و آپلود در سایت تصویر به آدرس و همچنین ارسال سی‌دی ودی‌وی‌دی آثار به دبیرخانه تصویرسال واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان گلریز، پلاک ۱۹، طبقه سوم، زنگ چهارم، اقدام کنند.

مهلت ارسال آثار تمدید شد!

مهلت ارسال آثار فقط یک ماه (از ۱۶ آذر تا ۱۶ دیماه ۱۳۹۳) درنظر گرفته شده بود که برای اولین‌بار! تمدید چهار روزه دریافت آثار را پیشاپیش اعلام می‌کنیم که مهلت نهایی بیستم دی‌ماه خواهد بود و لاغیر! ولی باز پیشاپیش معروض می‌داریم که به نفع همه حتی اهالی محترم فرضیه قطعی شده‌ «دقیقه‌ی ۹۰» خواهد بود که در همان مهلت یک ماهه یعنی تا شانزدهم دی‌ماه آثار خود را آپلود کنند که دچار ترافیک شدیدا شدید چهار روزه‌ی آخر آپلود تصاویر در سایت نشوند که به تجربه دریافته‌ایم که دیرکردگان عزیز عطای لذت دقیقه‌ نودی بودن را به لقایش بخشیده‌اند!.... چه به رویشان بیاورند و چه نه!