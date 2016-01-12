اهدای تندیس «بهترین تصویر»/ انجمن حمایت از حیوانات حامی جشن شد

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، در سیزدهمین جشن «تصویر سال»، جایزه‌ تندیس «بهترین تصویر» با رای هیات داوران به شاخص‌ترین تصویربرداری و یا تصویرسازی تعلق می‌گیرد که از طریق تصویر‌برداری و یا با کمک نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های دیجیتالی از قبیل افترافکت به ‌وجود می‌آید.

جشنواره‌ «فیلم تصویر» مانند دوره‌های گذشته، در قالب بخش فیلم جشن «تصویر سال»، همزمان با نمایشگاه «تصویر سال» در خانه هنرمندان از اول تا بیستم اسفندماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

همه فیلم‌های غیرتجاری شامل فیلم‌های مستند، کوتاه داستانی، تجربی، انیمیشن، ویدئوآرت و فیلم‌های موبایلی که از خلاقیت هنری برخوردار باشند، در این جشنواره ارائه می شوند.

در مراسم روز پایانی و اهدای جوایز سیزدهمین جشن «تصویر سال» و جشنواره «فیلم تصویر» به جوانان زیر ۲۵ سال (جایزه محسن رسول‌اف) در هر یک از دو بخش فیلم‌های کمتر از ۱۵ دقیقه و بیشتر از ۱۵ دقیقه، یک تندیس، دو دیپلم افتخار و جوایز نقدی اهدا می شود.

آثار ارسالی در این بخش باید به ‌صورت DVD با فرمت MPEG و AVI همراه با کد رهگیری دریافت شده از طریق ثبت نام در سایت تصویر به دبیرخانه ارایه شوند.

«انجمن حمایت از حیوانات» به حامیان فرهنگی «تصویر سال» پیوست

با اعلام موضوع بخش «گربه‌های ایرانی» با عنوان بخش ویژه «عکس‌های موبایلی» سیزدهمین جشن «تصویر سال» که با حمایت جامعه دامپزشکان ایران و مجله پیام دامپزشکان (پت) همراه شد، «انجمن حمایت از حیوانات» نیز به جمع حامیان فرهنگی بخش ویژه سیزدهمین جشن تصویر سال پیوست.

سیف الله صمدیان دبیر سیزدهمین جشن «تصویر سال» گفت: در میان میلیون‌ها عکس موبایلی که روزانه در دنیا تولید می‌شود، بعد از عکس‌های سلفی تصویر حیوانات خانگی به ‌ویژه گربه‌ها بیشتر تعداد این عکس‌ها را به ‌خود اختصاص می‌دهند، ولی متاسفانه امکان ارزیابی هنری این عکس‌ها فراهم نشده است.

وی بیان کرد: در سیزدهمین جشن «تصویر سال» در بخش عکس‌های موبایلی گربه‌های ایرانی به ‌عنوان موضوع ویژه این بخش در کنار بخش آزاد عکس‌های موبایلی انتخاب شد که علاوه بر جمع ‌آوری بهترین عکس‌های هنری و خلاقه از گربه‌های ایرانی مجموعه‌ منحصر به ‌فردی از این تصاویر در قالب کتاب منتشر می شود.

در این مسابقه، هنرمندان عکاس بدون محدودیت سنی می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی «تصویر سال» عکس‌های خود را آپلود و ارسال کنند.

در این بخش از سوی هیات داوران به پنج اثر برگزیده، دیپلم افتخار و جوایز ارزنده اهدا می‌شود و کلیه‌ عکس‌های منتخب نمایشگاه به‌ صورت کتابی مستقل منتشر می شود.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به سیزدهمین جشن «تصویر سال» و جشنواره «فیلم تصویر» تا ۲۵ دی‌ ماه ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است.