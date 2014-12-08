به گزارش خبرنگار مهر، پژمان اسماعیلی عصر امروز در نشست خبری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان اظهار داشت: راه رسیدن به نظامهای اجتماعی حرکت در راستای توسعه بوده و دنیا امروز در حال بررسی مبدأ و مقصد توسعه است.
وی افزود: امام خمینی (ره) دانشگاه را مبدا همه تحولات می دانستند و این مسئله نشان میدهد که ما باید نگاه عالمانهای نسبت به نقش فناورانه دانشگاه داشته باشیم تا مطالب ارائه شده در آن کاربردی شود.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان تصریح داشت: ما باید با تکیه بر پژوهش دینی، راه کارهای کارسازی برای فعالیتهای خود ایجاد کنیم؛ ما باید با استفاده از معیارهای آموزش و نگاه عالمانه باید از مباحث دانشبنیان در راستای کاربردی کردن علم استفاده کنیم.
وی گفت: پرداختن به پژوهش مسئله حیاتی است و از این رو به عنوان یک محور اصلی سعی کردیم تا رفتارهای آموزشی را در راستای پژوهش قرار داده و آنها را به گونهای عملی کنیم.
اسماعیلی با بیان اهمیت پژوهش و فناوری بیان داشت: تبلیغ و تشویق پژوهشگران، شناسایی یافتههای پژوهشی، برقراری ارتباط سازنده با پژوهشگران، ایجاد فضای تعاملی و بستر سازی برای تجاری سازی علوم از برنامههای مهم ما در معاونت پژوهش وفناوری بوده و ما باید نسبت به تحقق این اهداف تلاش کنیم؛ ما سعی داشتیم که برنامهها برای نخستین بار از حالت نمایشی خارج شده و به سمت رفتارهای عاقلانه پیش رود.
وی ادامه داد: از نکات مفیدی که در برگزاری نمایشگاه علمی و فناوری وجود دارد میتوان به حضور پژوهشگران و افراد فعال در عرصه علم و فناوری برای انتقال دادهها و بررسی مباحث مختلف اشاره کرد؛ از سوی دیگر با توجه به حضور بیش از ۵۰ شرکت علم و فناوری فضای مناسبی برای ارتقا وضعیت علم و فناروی پیش میآید.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان بیان داشت: یکی از قهرمانان ربوکاپ دنیا که فردی برزیلی بوده در این نمایشگاه شرکت کرده است که میتواند به بررسی مباحث مختلف ربوکاپ در ایران بپردازد.
وی افزود: نکته قابل توجهی که میتوان از آن به عنوان برنامه ویژه این نمایشگاه یاد کرد ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاران در عرصههای فناوری و پژوهشی است.
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