۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

سی ام آذر ماه انجام می شود؛

تشییع پیکر دو شهید دوران دفاع مقدس در کرمانشاه

کرمانشاه- پیکر دو شهید تفحص شده از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در کرمانشاه تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر بزرگ اسلام(ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) پیکر پاک دو شهید در استان کرمانشاه تشییع می شود.

بر اساس این گزارش این شهدا در مناطق عملیانی جنوب غرب کشور و پس از سالها دوری تفحص شده و البته گمنام هستند.

پیکر این شهدای گمنام صبح روز سی ام آذر ماه در شهرستان دالاهو (شهر کرندغرب) برفراز دستان مردم شهید پرور این شهرستان تشییع و به خاک سپرده می شوند.

گفتنی است، همزنان با این تشییع پیکر ۵۹ شهید گمنام دیگر در سراسر کشور تشییع خواهد شد.

