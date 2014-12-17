تشییع پیکر دو شهید دوران دفاع مقدس در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر بزرگ اسلام(ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) پیکر پاک دو شهید در استان کرمانشاه تشییع می شود.

بر اساس این گزارش این شهدا در مناطق عملیانی جنوب غرب کشور و پس از سالها دوری تفحص شده و البته گمنام هستند.

پیکر این شهدای گمنام صبح روز سی ام آذر ماه در شهرستان دالاهو (شهر کرندغرب) برفراز دستان مردم شهید پرور این شهرستان تشییع و به خاک سپرده می شوند.

گفتنی است، همزنان با این تشییع پیکر ۵۹ شهید گمنام دیگر در سراسر کشور تشییع خواهد شد.