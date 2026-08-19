تصادف در آزادراه قم -تهران؛ ۸ نفر راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و ال ۹۰ در آزادراه قم به سمت تهران، هشت نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در این خصوص گفت: این حادثه ساعت یک و ۴۳ دقیقه بامداد و در محدوده تیر برق ۸۵۸ آزادراه قم به سمت تهران رخ داد.

به گفته او، در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه درمانی، همه مصدومان را به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) رباط‌کریم منتقل کردند.

علت وقوع این حادثه و جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان اعلام نشده است.