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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۰

تصادف در آزادراه قم -تهران؛ ۸ نفر راهی بیمارستان شدند

تصادف در آزادراه قم -تهران؛ ۸ نفر راهی بیمارستان شدند

ری- برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و ال ۹۰ در آزادراه قم به سمت تهران، بامداد امروز هشت مصدوم بر جای گذاشت؛ مصدومانی که پس از دریافت خدمات اولیه اورژانس، به بیمارستان رباط‌کریم منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد دو خودروی پژو ۴۰۵ و ال ۹۰ در آزادراه قم به سمت تهران، هشت نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در این خصوص گفت: این حادثه ساعت یک و ۴۳ دقیقه بامداد و در محدوده تیر برق ۸۵۸ آزادراه قم به سمت تهران رخ داد.

به گفته او، در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه درمانی، همه مصدومان را به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) رباط‌کریم منتقل کردند.

علت وقوع این حادثه و جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان اعلام نشده است.

کد مطلب 6920924

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    نظرات

    • محمد ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ای وای
      • ایران همدل IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
        0 0
        سرعت زیاد و عجله حادثه ساز میشود

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