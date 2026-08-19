به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر راهبردی خود به عراق، در متنی به زبان عربی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشتهٔ درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.

وی با هشتگ أخوتنا_قوتنا یادداشت خود را به پایان برد.