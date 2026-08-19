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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۲

قالیباف : گام‌های بلندی برای تحکیم امنیت مشترک ایران و عراق برمی داریم

قالیباف : گام‌های بلندی برای تحکیم امنیت مشترک ایران و عراق برمی داریم

قالیباف نوشت: همسایگی ایران و عراق بر پایه برادری در سخت‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر راهبردی خود به عراق، در متنی به زبان عربی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشتهٔ درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.

وی با هشتگ أخوتنا_قوتنا یادداشت خود را به پایان برد.

کد مطلب 6920898

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      8 1
      پاسخ
      چرا همیشه برای گام‌های بلند، طرحهای پیشرفت و ...اسم کشور ما باید حتما در کنار کشورهای دیگه باشه. میشه فقط به فکر خودمون باشیم؟؟

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