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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۷

سی ان ان: ترامپ از تسلیم نشدن ایران دربرابر خواسته‌هایش ناراضی است

سی ان ان: ترامپ از تسلیم نشدن ایران دربرابر خواسته‌هایش ناراضی است

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور از تسلیم نشدن ایران در برابر خواسته‌هایش ناراضی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،«سی‌ان‌ان» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به فرستادگان ارشد خود دستور داده است گفت‌وگوهای خود با ایران را متوقف کنند.

سی‌ان‌ان با استناد به اظهارات یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ از فرستادگان ارشد خود خواسته است مذاکراتشان با تهران را متوقف کنند.

سی‌ان‌ان به نقل از منابعی نیز افزود: مقام‌های آمریکایی به متحدان خود اطلاع داده‌اند که در حال تغییر استراتژی خود هستند و قصد دارند روند «خفه کردن تدریجی» ایران را در پیش بگیرند.

این شبکه همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد: ترامپ از عدم آمادگی تهران برای پاسخگویی به خواسته‌هایش ناراضی است و می‌خواهد تا زمانی صبر کند که رهبران ایران آمادگی تازه‌ای برای انعقاد توافقی که او به دنبال آن است از خود نشان دهند.

مقام‌های آمریکایی همچنین تأکید کردند: انتظار می‌رود به‌زودی تحریم‌های بسیار شدید و سختی علیه ایران اعمال شود.

کد مطلب 6920852

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    نظرات

    • علی IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ترامپ ازایران ناراضی باشدودراین نارضایتی بمیرد

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