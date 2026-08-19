به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهاب جلیلوند صبح چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران کردستان با اشاره به جایگاه حساس این مجموعه در نظام اداری کشور اظهار کرد: گزینش یک مسئولیت مهم و سرنوشت‌ساز است و تصمیم‌های گزینشگران می‌تواند بر زندگی و آینده افراد تأثیر مستقیم داشته باشد، بنابراین این مسئولیت باید با نگاه اخلاقی، انسانی و دقیق انجام شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان و شهدای جنگ رمضان افزود: مردم کردستان در طول تاریخ انقلاب اسلامی فداکاری‌های بزرگی از خود نشان داده‌اند و این استان از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که باید در تصمیم‌گیری‌های اداری مورد توجه قرار گیرد.

گزینش مسئولیتی فراتر از یک فرآیند اداری

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با اشاره به همزمانی این گردهمایی با هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: سیره پیامبر اسلام(ص) می‌تواند یکی از مهم‌ترین الگوهای رفتاری برای گزینشگران باشد و اخلاق، رحمت، مردم‌داری و توجه به کرامت انسان‌ها باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

جلیلوند بیان کرد: اگر گزینشگر خود را در جایگاه تصمیم‌گیری درباره سرنوشت افراد ببیند، باید بداند که هر تصمیم او مسئولیت اخلاقی و اجتماعی به همراه دارد و نمی‌توان با سرنوشت انسان‌ها برخوردی صرفاً اداری داشت.

وی ادامه داد: ممکن است فردی بر اساس ضوابط و معیارهای گزینش، شرایط لازم برای ورود به یک مجموعه را به دست نیاورد، اما حتی در چنین شرایطی می‌توان این موضوع را با زبانی محترمانه و همراه با دلسوزی به او منتقل کرد تا فرد احساس نکند که شخصیت و کرامتش مورد بی‌احترامی قرار گرفته است.

اخلاق نخستین معیار گزینشگری

دبیر هیئت عالی گزینش کشور، اخلاق‌مداری را از مهم‌ترین الزامات فعالیت گزینشگران دانست و گفت: مراجعه‌کننده باید احساس کند با مجموعه‌ای روبه‌رو است که برای شأن و شخصیت او ارزش قائل است.

جلیلوند افزود: ممکن است نتیجه یک فرآیند گزینشی برای فرد خوشایند نباشد، اما شیوه مواجهه با این تصمیم می‌تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. حتی اگر امکان پذیرش فرد وجود نداشته باشد، باید با احترام و دلسوزی با او رفتار کرد تا این فرآیند موجب ایجاد بدبینی نسبت به نظام و مجموعه حاکمیت نشود.

وی تصریح کرد: گزینشگر باید پیش از هر تصمیمی، خود را جای فردی بگذارد که در مقابل او نشسته است و شرایط زندگی و آینده او را نیز در نظر داشته باشد؛ چرا که تصمیم گزینشی تنها یک نظر اداری نیست و می‌تواند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد.

گزینش در کردستان باید وحدت‌آفرین باشد

جلیلوند در ادامه با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی کردستان اظهار کرد: یکی از اصول مهم در فعالیت گزینشگران این استان، توجه به وحدت و انسجام اجتماعی است.

وی گفت: بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران فارغ از قومیت و مذهب از حقوق برابر برخوردارند و این ویژگی نباید به عاملی برای ایجاد محدودیت در ارزیابی افراد تبدیل شود.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور افزود: بررسی عملکرد مجموعه گزینش کردستان نشان می‌دهد که مسائل قومی و مذهبی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه دخالت داده نشده و این رویکرد، نقطه قوت مهمی برای مجموعه گزینش استان محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: در استانی مانند کردستان که تنوع قومی و مذهبی یکی از ویژگی‌های مهم اجتماعی آن است، گزینش باید به تقویت اعتماد و همبستگی کمک کند و نباید به عاملی برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت تبدیل شود.

دلسوزی برای مردم، معیار گزینشگر تراز

وی دلسوزی نسبت به مردم را یکی دیگر از اصول اساسی گزینش عنوان کرد و گفت: گزینشگر تراز باید نسبت به آینده و سرنوشت افرادی که برای ورود به دستگاه اداری مراجعه می‌کنند احساس مسئولیت داشته باشد.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور افزود: فردی که پشت میز گزینش قرار می‌گیرد باید بداند تصمیم او درباره آینده جوانانی است که ممکن است سال‌ها برای رسیدن به یک موقعیت شغلی تلاش کرده باشند؛ بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف زندگی آنان درباره سرنوشتشان تصمیم گرفت.

جلیلوند خاطرنشان کرد: هرچه گزینشگر دلسوزتر و عادلانه‌تر عمل کند، تصمیم نهایی نیز از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و اعتماد مردم به این فرآیند افزایش پیدا می‌کند.

گزینش برای اصلاح است، نه حذف افراد

وی در ادامه با تأکید بر فلسفه وجودی گزینش اظهار کرد: گزینشگران نباید تصور کنند مأموریت آنها صرفاً شناسایی افراد فاقد صلاحیت و جلوگیری از ورود آنها به دستگاه‌هاست، بلکه این مجموعه باید نقش اصلاحی و صیانتی داشته باشد.

جلیلوند گفت: گزینش نهاد اصلاحگر است و نباید به مجموعه‌ای تبدیل شود که صرفاً با شنیدن نام آن، افراد احساس نگرانی و هراس کنند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور ادامه داد: هدف اصلی باید آن باشد که نیروهای شایسته، متعهد و توانمند شناسایی و وارد ساختار اداری شوند و در کنار آن، افرادی که نیازمند اصلاح یا تکمیل برخی ویژگی‌ها هستند نیز با نگاه تربیتی و دلسوزانه مورد توجه قرار گیرند.

وی تأکید کرد: گزینشگران باید میان صیانت از نظام اداری و رعایت حقوق و کرامت افراد توازن ایجاد کنند و اجازه ندهند سختگیری‌های غیرضروری یا برخوردهای نامناسب، فلسفه اصلی این مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.

سرمایه اجتماعی نتیجه گزینش صحیح

جلیلوند در پایان اظهار کرد: اگر فرآیند گزینش بر پایه اخلاق، عدالت، دلسوزی، وحدت‌آفرینی و اصلاح‌گری انجام شود، نتیجه آن تنها انتخاب نیروی انسانی مناسب برای دستگاه‌های دولتی نخواهد بود، بلکه اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

وی افزود: گزینشگران باید تلاش کنند تصمیم‌های آنها در نهایت به ارتقای کیفیت نظام اداری، حفظ کرامت مردم و تقویت پیوند میان جامعه و حاکمیت منجر شود.