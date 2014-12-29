به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دنا با مدتها تاخیر و چشم انتظاری مشتریان برای تحویل از سوی ایران خودرو مواجه شده بود، اما بالاخره قرار بر این شد که عرضه این خودروی ملی در کشور آغاز شود، اما این پایان کار تحویل دنا به مشتریان نبود، بلکه چالش قیمت نیز به مشکلات عدم تحویل به موقع دنا نیز اضافه شد.

دهه آخر آذرماه بود که شورای رقابت، قیمت خودروی دنا را ۴۲ میلیون تومان اعلام کرد و ایران خودرو را مکلف ساخت تا خودروی دنا را به این نرخ عرضه کند، در حالیکه همان روزها و همزمان با این تعیین نرخ، ایران خودرو نیز اعلام کرد که به هیچ وجه امکان عرضه این خودرو با قیمت مصوب شورای رقابت را ندارد و درخواست تجدیدنظر خود را در قالب نامه ای به شورای رقابت به همراه مستندات، اعلام خواهد کرد.

معاون ایران خودرو: تولید دنا متوقف می‌شود

عبداله بابایی، معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو همان روزها اعلام کرد که اگر شورای رقابت در مورد قیمت دنا تجدیدنظر نکند، به طور قطع تولید این خودرو متوقف خواهد شد، البته بابایی به این نکته نیز اشاره کرد که پایه قیمت گذاری خودرو دنا کاملا اشتباه است و این خودرو بر مبنای مقایسه با پلت فرم سمند، قیمت گذاری شده است. او به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت تمام شده دنا ۵۱ میلیون تومان است.

به گفته بابایی، آنالیز قیمت تمام شده دنا نشانگر این است که سهم مواد ۳۱ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان، هزینه سربار ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دستمزد ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان است که در مجموع این رقم، ‌۳۶ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان خواهد شد، ‌ اما به این رقم، ‌ برخی هزینه های دیگر نیز اضافه می شود که شامل هزینه توزیع و فروش یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ‌ خدمات پس از فروش ۲ میلیون تومان، ‌هزینه اداری و تشکیلات ۵۷۰ هزار تومان، هزینه مالی مواد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

وی تصریح کرد: در کنار ارقام مذکور، ۶ درصد سود به علاوه ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ‌۳ درصد عوارض به میزان ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ‌ ۴۰ هزار تومان هزینه شماره گذاری و ۹۶۰ هزار تومان هزینه پست و بیمه شخص ثالث اضافه خواهد شد که در مجموع قیمت را به ۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند.

شیوا: ایران خودرو مکلف است دنا را به قیمت 42 میلیون تومان عرضه کند

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت صبح امروز در گفتگویی رادیویی اعلام کرد: شورای رقابت بر اساس جداول قیمت تمام شده خودرو دنا که از سوی ایران خودرو ارایه شده بود و حدود 37 آیتم را در بر می گیرد، قیمت دنا را تعیین کرده و هیچگونه تجدیدنظری در آن صورت نخواهد داد، این در حالی است که ایران خودرو نیز مکلف است که قیمت دنا را در فروش خود رعایت کند.

وی افزود: بر این اساس ایران خودرو مکلف است که خودروی دنا را به نرخ 42 میلیون تومان به تمامی افرادی که ثبت نام کرده اند، تحویل دهد و حتی اگر هم بخواهد تولید را متوقف کند، مختار است اما نرخ دنا از سوی شورای رقابت تعیین شده و این خودروساز مکلف به رعایت آن است.

رئیس شورای رقابت بار دیگر تاکید کرد که قیمت گذاری دنا به صورت دقیق صورت گرفته و حتی اگر کارشناسان ایران خودرو متقاضی باشند، حاضر هستیم تمام فرمول قیمت و شیوه قیمتگذاری را برای آنها تشریح کنیم.

شیوا خاطرنشان کرد: همچنین ما در شورای رقابت بازوی قضایی نیز در اختیار داریم که اگر خودروساز تخلف کند، با آن برخورد خواهیم کرد.

احتمال وجود حاشیه بازار با قیمت 42 میلیون تومانی دنا

در عین حال، نمایندگی های فروش ایران خودرو نیز هر روزه با مراجعات متعدد مردم برای تحویل خودروهایشان مواجه می شوند که تاکنون به دلیل بلاتکلیفی قیمت دنا، اجازه تحویل داده نمی شد، اما اکنون شورای رقابت فصل الخطاب را برای قیمت دنا اعلام کرده و گفته که ایران خودرو حق فروش این خودرو با نرخ بالاتر را ندارد.

این در حالی است که یکی از دغدغه هایی که هم اکنون در رابطه با خودروی دنا وجود دارد، این است که ایران خودرو تولید را کاهش دهد و باز هم جنجال های همیشگی بر سر بازار سیاه بوجود آید، چراکه حاشیه بازارهایی که معمولا بر روی چنین خودروهایی که بازار عطش ورود آنها را دارد، به وجود می آید.

در این میان البته باید دید که ایران خودرو چه سیاسی را بر روی دنا اتخاذ خواهد کرد و با توجه به اینکه به گفته معاون فروش ایران خودرو، تولید دنا با قیمت مصوب شورای رقابت همراه با ضرر و زیان بوده و عملا امکان پذیر نیست، آیا ایران خودرو می تواند حاشیه بازار را برای این خودرو ایمن کند و اجازه ندهد که مجدد دلالان در این فضا وارد شوند؟