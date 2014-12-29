رسانه ها اثرات سوء مصرف شیشه را به خوبی انعكاس دهند

حسین خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح كارزار رسانه ای پیشگیری از شیشه از طریق معاونت امور پیشگیری سازمان بهزیستی كشور در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد.

وی گفت: این طرح در استان های تهران و مازنداران اجرایی شده و در خراسان شمالی و پنج استان دیگر نیز به صورت پایلوت اجرا خواهد شد.

این مسئول تصریح كرد: در اجرای طرح كارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه که با مشاركت نهاد، دستگاه ها، سازمان های مردم نهاد، اجرایی می شود باید به نحوی تلاش كرد كه آگاهی های لازم به جامعه داده شود.

وی با اشاره به اینكه گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال گروه هدف اجرای این طرح هستند، گفت: اطلاعات و آگاهی ها باید درست و دقیق به آحاد جامعه منتقل شود تا افراد در معرض آلودگی، پاك بمانند و از قید و بند مواد مخدر به خصوص شیشه رها شوند.

خلیل زاده شعار این طرح را «رها باش» اعلام كرد و افزود: براساس این شعار، آگاهی های لازم در قالب بنر، پوستر، بسته های آموزشی، بروشور، كتابچه و ... توسط ۳۵ پایگاه هلال احمر استان بین مردم توزیع می شود.

وی افزود: همچنین عده ای از صنوف از قبیل آرایشگران، نانوایان و رانندگان با پوشیدن كلاه و كاور مخصوص، مبلغ اجرای این طرح خواهند بود.

خلیل زاده در خصوص تفاوت اجرای این طرح در خراسان شمالی با سایر استان ها افزود: ضمن استفاده از تجارب سایر استان ها، اجرای این طرح در خراسان شمالی با مشاركت بیشتر مردم و مسئولین خواهد بود.

دبیر اجرایی طرح كارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه اظهار داشت: مصرف شیشه در جامعه تا حدی افزایش یافته كه متاسفانه این نوع مواد، میهمان برنامه های جوانان ما شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن ۸ شهرستان ۸۶۷ هزار نفر جمعیت دارد.