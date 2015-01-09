پرداخت کمک هزینه حمایتی به 10 هزار بیمار روانی/فعالیت 141 مرکز نگهداری

دکتر بحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 141 مرکز شبانه روزی برای نگهداری بیماران روانی مزمن در سراسر کشور فعالیت می کند که تعداد این مراکز نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در راستای کمک به نگهداری بیماران روانی مزمن در منزل، 150 مرکز هم اکنون خدمات در منزل به این افراد ارائه می دهند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد بیماران روانی که خدمات توانبخشی در منزل دریافت می کنند، تاکید کرد: در حال حاضر 8 هزار و 375 بیمار روانی مزمن خدمات توانبخشی در منزل دریافت می کنند و همچنین سازمان بهزیستی به 190 هزار و 146 بیمار نیز کمک هزینه ارائه خدمات توانبخشی در مراکز شبانه روزی پرداخت می کند.

به گفته سخنگویی، یکی دیگر از اقدامات سازمان بهزیستی پرداخت مستمری به معلولان است بطوریکه در این خصوص 281 هزار و 952 معلول و 14 هزار و 329 بیمار روانی مزمن، مستمری و کمک هزینه خدمات توانبخشی و حمایتی در منزل دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: همچنین به خانواده های 8 هزار و 613 بیمار روانی مزمن نیز کمک هزینه ترخیص از مراکز پرداخت می شود.