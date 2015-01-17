علی رشیدی رییس هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مکان «موزه گرافیک ایران» توضیح داد: «موزه گرافیک ایران» با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران در ساختمان ارباب هرمز که بنایی مربوط به دوره قاجاریه است، فردا یک شنبه 28 دی ماه افتتاح خواهد شد.

وی درباره شرایط و ویژگی های این ساختمان و تناسب آن برای احداث موزه گرافیک بیان کرد: این ساختمان را سازمان زیباسازی بازسازی کرده است و اکنون برای افتتاح «موزه گرافیک ایران» آماده است.

رشیدی درباره تناسب این ساختمان به لحاظ ویژگی های موزه ای برای این منظور نیز اظهار کرد: خود این ساختمان بسیار زیباست و شخصیت خود این ساختمان نیز بسیار به فضای موزه ای آن کمک می کند، البته شرایط موزه ای آن چندان مناسب نیست اما خود ساختمان آنقدر جذاب و زیباست که موقعیت خوبی را برای احداث این موزه فراهم کرده است و از سوی دیگر به نظر من این مهم نیست که ما صددرصد به ایده آل هایمان دست پیدا کنیم، بلکه فراهم شدن مکانی برای این موزه که آرزوی دیرینه ما بوده و فضایی برای نمایش آثار هنرمندان پیشکسوت که طی 15 سال گذشته گردآوری شده، اتفاق بسیار خوبی برای طراحان گرافیک است.

این طراح گرافیک اضافه کرد: این ساختمان شامل یک سالن بزرگ و 16 اتاق در دو طبقه است که طبقه بالا را به فضای نمایشگاهی و موزه اختصاص داده ایم و در طبقه پایین نیز بخش اداری راه اندازی می شود که شامل کتابخانه، کلاس های آموزشی، موزه داری و مرمت، فروشگاه کتاب و صنایع دستی خواهد بود.

رشیدی یادآور شد: در این موزه آثاری از هنرمندان پیشکسوت طراح گرافیک ایران از جمله محمود جوادی پور، مرتضی ممیز، قباد شیوا، فرشید مثقالی، ابراهیم حقیقی و ... به نمایش گذاشته می شود.

او مدیر موزه را نیز مجید بلوچ معرفی کرد و درباره برنامه ریزی های موزه گرافیک با انجمن هم توضیح داد: «موزه گرافیک ایران» به طور مستقل از انجمن طراحان گرافیک ایران فعالیت خواهد کرد و در حال حاضر مجید بلوچ سرپرست کمیته موزه ای انجمن، مدیریت موقت این موزه را بر عهده دارند تا زمانی که هیئت امنای این موزه متشکل از اعضای انجمن طراحان گرافیک ایران و سازمان زیباسازی شهر تهران تشکیل شود و مدیریت موزه انتخاب شود.

رشیدی درباره نصب آثار هنرمندان در بخش موزه ای این ساختمان متذکر شد: همه آثار قاب شده و بخشی روی دیوار و بخشی روی پانل های مخصوص بدون هیچ گونه آسیب و صدمه به بنای ساختمان و بر اساس مختصات این بنا نصب می شود.

او تعداد آثار موزه ای را 64 اثر ذکر کرد و افزود: فعلاً برای افتتاح موزه 64 اثر از 64 هنرمند پیشکسوت را انتخاب کرده و به نمایش می گذاریم و به مرور بر تعداد این آثار افزوده خواهد شد.

رییس هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران در پایان از برپایی نمایشگاه های دوره ای شامل آثار هنرمندان جوان و پیشکسوت در قالب برنامه های این موزه خبر داد و گفت: در آینده مجموعه ثابتی را برای نمایش در موزه نیز خواهیم داشت.

«موزه گرافیک ایران» فردا یکشنبه 28 دی ماه ساعت 15 در باغ اناری تهرانپارس (پارک پلیس) با حضور مسئولانی از وزارت ارشاد و سازمان زیباسازی شهر تهران و هنرمندان گرافیست افتتاح خواهد شد.

نشان این موزه را نیز محمد احصایی از پیشکسوتان طراحی گرافیک ایران طراحی کرده است.