ناشران پرفروش فیدیبو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فروشگاه مجازی فیدیبو که به فروش نسخه‌های الکترونیکی کتاب اشتغال دارد، فهرست آثار پرفروشی که در 3 ماهه پاییز امسال، بیشترین اقبال را در این فروشگاه e- book داشتند منتشر کرده که این آثار توسط ناشرانی چون انتشارات قطره، نگاه، نی و نیلوفر به چاپ رسیده‌اند.

این ناشران که آثار زیادی در حوزه‌ نشر فارسی دارند، وارد فعالیت در حوزه نشر الکترونیک شده و از جمله ناشرانی بودند که با فیدیبو به همکاری پرداختند.

فیدیبو حدود 10 ماه پیش با شعار «مطالعه آزاد برای همه، همه وقت، همه جا» به عنوان یک پروژه چند ملیتی بنیان نهاده شد و به انتشار کتاب‌های الکترونیکی در فضای مجازی پرداخت.