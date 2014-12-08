عرضه 5 مجله در قالب کتاب الکترونیک/ ورود مجلات به فیدیبو

مجید قاسمی مدیر پروژه فروشگاه کتاب فیدیبو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: به تازگی 5 مجله از مجلات حوزه فرهنگ، اندیشه و علوم انسانی به فروشگاه فیدیبو پیوسته و نسخه‌های مجلات خود را نه به صورت PDF که به صورت الکترونیکی می‌فروشند.

وی افزود: در حال حاضر مجلاتی مانند بخارا، صدا، سپیده دانایی، اندیشه پویا و چشم‌انداز ایران به فیدیبو پیوسته‌اند. اکثر این مجلات با پیشنهادی که برای ورود به فیدیبو دادند، وارد این فروشگاه مجازی شدند و حالا این مجلات در قالب کتاب الکترونیک به مخاطبانشان عرضه می‌شوند.

قاسمی ادامه داد: مخاطبان در شبکه فیدیبو این قابلیت را دارند که درباره هر مقاله و یا یک کلمه از هر مقاله این مجلات بحث و گفتگو کرده و نظر بگذارند. تغییر فونت مطالب و تنظیم آن در ابعاد مناسب نیز از دیگر امکاناتی است که مخاطبان این مجلات می‌توانند از آن‌ها برای مطالعه استفاده کنند. قیمت مجلات مذکور نیز در فیدیبو نسبت به کیوسک‌های مطبوعات، پایین‌تر از نصف است.

مدیر پروژه فیدیبو گفت: ما از همه مجلات فرهنگی دعوت می‌کنیم به فیبدیبو بپیوندند اما طبیعتا نگاهمان به مجلاتی است که مطالب‌شان آرشیو شدنی است. به عنوان مثال مجله‌ای که رویکردش تنها، خبری باشد بعد از مدتی از دایره کاربرد مخاطبان خارج می‌شود اما مجله‌ای که مصاحبه‌ها یا مطالب تحلیلی داشته باشد،‌ همیشه مورد استفاده است.