مجید قاسمی مدیر پروژه فیدیبو (فروشگاه مجازی کتاب الکترونیک) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: کتاب «پرسه در احوالات ترون و ترونیا» یکی از آثاری که است که در آذرماه، در فیدیبو با استقبال زیادی روبرو شده است. در میان کتابهای پر اقبال آذرماه، میتوان نام کتابهایی از حوزه مدیریت و اندیشه را مشاهده کرد.
وی افزود: «مدیریت اندیشه (پیشاندیشی پیش از اندیشیدن)»، «مدیریت خویشتن (مدیریت عاطفی خود را تقویت نمایید)» از جمله کتابهای مدیریتی پرفروش آذر هستند. یکی از کتابهای دیگری که در آذر استقبال زیادی از آن شد، «نظریه همهچیز» اثر استیون هاوکینگ است که توسط انتشارات حکمت چاپ شده است. «ملکان عذاب» و «ما چگونه ما شدیم» نیز از دیگر آثار با اقبال این ماه هستند که کاربران کتاب الکترونیک آنها را خریدهاند.
مدیر پروژه فیدیبو ادامه داد: «مزرعه حیوانات» چاپ نشر شورآفرین، «خوابیدن در هوای آزاد»، «سیاه چالهها» و «تهران شهر بیآسمان» هم از دیگر e-book هایی هستند که در آذر امسال فروش زیادی داشتهاند.
قاسمی گفت: نکتهای که در این میان وجود دارد، نحوه ورود مخاطبان به سایت فیدیبو برای خرید کتاب الکترونیک است. بیشتر کاربران با اتکا به اسم فیدیبو وارد سایت میشوند نه نام کتاب. یعنی با جستجوی نام کتاب وارد سایت نمیشوند و این رویه تا حدودی موجب سردرگمی مخاطبان میشود. بنابراین اگر جستجوی خود را با نام کتاب الکترونیکی مورد نظر خود پیگیری کنند، کارشان را راحتتر پیش میبرند.
نظر شما