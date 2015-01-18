پایان مأموریت ناوگروه 32 نیروی دریایی در آبهای آزاد/ آغاز مأموریت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این ناوگروه متشکل از «ناوشکن جماران و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر»، 80 روز در آب‌های دریای عمان، شمال اقیانوس هند، خلیج عدن، تنگه باب‌المندب و دریای سرخ دریانوردی کرد.

امیر دریاردار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم استقبال از این ناوگروه در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس گفت: این ناوگروه توانست در این مأموریت با حضور فعال از دریای عمان تا دریای سرخ و پنج درگیری با دزدان دریایی و نجات پنج کشتی تجاری و نفتکش ایرانی، امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش ایرانی و خارجی را تأمین کند.

سی و سومین ناوگروه اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز امروز برای اجرای ماموریت خود عازم آب‌های بین‌المللی شد.

امیر دریادار سیاری افزود: تأمین امنیت کشتی های داخلی و خارجی در آب‌های آزاد و آموزش دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) شهرستان نوشهر از ماموریت های این ناوگروه است.

این ناوگروه شامل ناوشکن شهید دریابان نقدی، ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس و زیردریایی طارق در شمال اقیانوس هند، جنوب هندوستان، سریلانکا، تنگه مالاکا و دریای جنوب چین دریانوردی خواهد کرد.