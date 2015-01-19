افزایش ۷ سانتی متری تراز آب دریاچه ارومیه

مهرنگ دوستی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در اثر بارندگی های مناسب از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، شاهد افزایش هفت سانتی متری تراز آب دریاچه ارومیه بودیم، افزود: تراز آب دریاچه هم اکنون ۱۲۷۰.۶۳ متر بوده که این تراز طی سال گذشته ۱۲۷۰.۵۶ متر بود.

وی با بیان اینکه بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۷۰ میلیمتر و در استان ۲۲۳ میلیمتر ثبت شده است، اظهار داشت: این در حالی است که حداکثر بارش در دریاچه ارومیه ۶۲۰ میلیمتر و در استان ۶۷۲ میلیمتر بوده و حداقل بارش در حوضه دریاچه ارومیه ۱۹۰ میلیمتر و استان ۱۸۰میلیمتر بود.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به عملیات اجرایی در خصوص آبرسانی به دریاچه ارومیه، عنوان کرد: تکمیل لایروبی رودخانه های گدار، مهابادچای و سیمینه رود و قسمتی از داخل دریاچه ارومیه به طول ۲۰ کیلومتر اجرایی شده که روند انتقال آب ناشی از بارندگی های اخیر به سمت دریاچه مناسب بود.

دوستی رضایی با اشاره به انتقال آب زرینه رود به سیمینه رود برای جلوگیری از تبخیر بالای آب این رودخانه و انتقال آن از طریق سیمینه رود به پیکره دریاچه، اعلام کرد: سهم آب ورودی به دریاچه ارومیه از رودخانه‌های آذربایجان غربی ۵۳ درصد، کردستان ۳۲ درصد و از رودخانه‌های آذربایجان شرقی ۱۵درصد است.

وی با بیان اینکه متاسفانه با وجود کاهش شدید آبهای سطحی و زیرزمینی، دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی برداشت و مصرف می شود، ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون ۳۰ هزار حلقه چاه مجاز در استان وجود داشته و آمار چاه های غیرمجاز شناسایی شده بیش از ۴۰ هزار حلقه است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اعلام اینکه هم اکنون حجم آب موجود در دریاچه نزدیک به دو میلیارد متر مکعب است، یادآور شد: دریاچه ارومیه در ۱۸ سال گذشته به صورت مستمر با کاهش تراز روبرو بوده و امسال با بارش های مناسب، این تراز چند سانتی متر بیشتر شده است.

تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه ۱۲۷۴.۱ متر و بیشترین تراز این دریاچه از آغاز پایش آن، ۱۲۷۸.۴۱ متر بوده است.