حضور بازیکن جدید برزیلی و غیبت سه پرسپولیسی در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرینی پرسپولیس بعد از اردوی دوبی در حالی برگزار شد که این تمرین حواشی و نکات خاصی را داشت. این تمرین ساعت ۱۵ با صحبتهای حمید درخشان در ورزشگاه درفشی فر آغاز شد و پرسپولیسیها با دویدن، تمرینشان را آغاز کردند.
سرخپوشان در حالی وارد زمین شدند که گرمکن هایی جدید با یک مارک متفاوت از لباسهای قبلی به تن داشتند.
* حدود ۲۰ هوادار در تمرین امروز حاضر بودند.
*محمد نوری که گفته میشود سرماخورده است، در درفشی فر حاضر شد ولی تمرین نکرد. رضا نورمحمدی هم به خاطر آسیب دیدگی در کلینیک مجموعه پیگیر کارهای مصدومیتش بود.
* «گابریل» بازیکن جدید برزیلی مورد نظر پرسپولیس امروز تست داد و برای دقایقی دور زمین دوید و سپس راهی رختکن شد.
* محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس در ابتدای تمرین مجموعه درفشی فر را ترک کرد و پس از چند دقیقه به محل تمرین پرسپولیس بازگشت.
* درخشان در میانه تمرین امروز، با بازیکنان جلسه ای را برگزار کرد.
*حسین عبدی مربی پرسپولیس هم در این جلسه تمرینی غایب بود.
* این تمرین ساعت ۱۷ خاتمه یافت. پرسپولیسی ها ساعت 14:30 دقیقه فردا بازی تدارکاتی را در ورزشگاه درفشی فر با شهرداری تبریز در برنامه دارند.
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