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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

گزارش تمرین امروز پرسپولیس؛

حضور بازیکن جدید برزیلی و غیبت سه پرسپولیسی در تمرین

حضور بازیکن جدید برزیلی و غیبت سه پرسپولیسی در تمرین

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که در این تمرین بازیکن جدید برزیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرینی پرسپولیس بعد از اردوی دوبی در حالی برگزار  شد که این تمرین حواشی و نکات خاصی را داشت. این تمرین ساعت ۱۵ با صحبت‌های حمید درخشان  در ورزشگاه درفشی فر آغاز شد و پرسپولیسی‌ها با دویدن، تمرینشان را آغاز کردند.

سرخپوشان در حالی وارد زمین شدند که گرمکن هایی جدید با یک مارک متفاوت از لباس‌های قبلی به تن داشتند.

* حدود ۲۰ هوادار در تمرین امروز حاضر بودند.

*محمد نوری که گفته می‌شود سرماخورده است، در درفشی فر حاضر شد ولی تمرین نکرد. رضا نورمحمدی هم به خاطر آسیب دیدگی در کلینیک مجموعه پیگیر کارهای مصدومیتش بود.

* «گابریل» بازیکن جدید برزیلی مورد نظر پرسپولیس امروز تست داد و برای دقایقی دور زمین دوید و سپس راهی رختکن شد.

* محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس در ابتدای تمرین مجموعه درفشی فر را ترک کرد و پس از چند دقیقه به محل تمرین پرسپولیس بازگشت.

* درخشان در میانه تمرین امروز، با بازیکنان جلسه ای را برگزار کرد.

*حسین عبدی مربی پرسپولیس هم در این جلسه تمرینی غایب بود.

* این تمرین ساعت ۱۷ خاتمه یافت. پرسپولیسی ها ساعت 14:30 دقیقه فردا بازی تدارکاتی را در ورزشگاه درفشی فر با شهرداری تبریز در برنامه دارند.

 

کد مطلب 2470356

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